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Cientos de miles de personas protestan en Francia para reclamar un ‘salario digno’

Huelga en Francia: multitudinarias marchas y paros paralizan París y sacuden al gobierno de Macron por el alza de precios y reclamos salariales sin resolver

Manifestantes ondean banderas y sostienen pancartas durante una jornada de protestas a escala nacional, en la que sindicatos realizan huelgas junto con movilizaciones estudiantiles que mantienen al país en tensión desde hace varias semanas, en Burdeos.
Manifestantes ondean banderas y sostienen pancartas durante una jornada de protestas a escala nacional, en la que sindicatos realizan huelgas junto con movilizaciones estudiantiles que mantienen al país en tensión desde hace varias semanas, en Burdeos. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
AFP

París, Francia. Cientos de miles de trabajadores en huelga y estudiantes manifestaron este jueves en Francia contra el encarecimiento del coste de la vida y para reclamar un “salario digno”, en una nueva jornada de movilizaciones nacionales tras semanas de protestas.

Las manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos como la del 17 de octubre, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, quien debe abandonar el poder en mayo.

Unas 575.000 personas participaron en las marchas, según las autoridades. La CGT, uno de los sindicatos organizadores, anunció por su parte unos 1,6 millones de manifestantes.