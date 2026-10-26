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El Mundo

China defiende sus institutos culturales Confucio ante ‘demonización’ de Estados Unidos

El país asiático criticó acusaciones del secretario de Defensa estadounidense quien acusó a los institutos universitarios chinos de ser ‘amenazas para la seguridad nacional’.

Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica para la difusión de la cultura china.
En Costa Rica existe el Instituto Confucio, el cual está en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica
AFP

Pekín, China. China acusó el lunes a Estados Unidos de desprestigiar y demonizar a los institutos Confucio, después de que Washington calificara indirectamente a estos centros culturales financiados por Pekín como “amenazas para la seguridad nacional”.

Los institutos Confucio están presentes en numerosos países, donde suelen funcionar dentro de universidades. Su objetivo es difundir la cultura china mediante la enseñanza del idioma y la organización de eventos culturales.

En Estados Unidos, las autoridades los acusan de hacer propaganda a favor del gobierno chino. Por ello, Washington redujo drásticamente su número desde 2025.