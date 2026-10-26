China defiende sus institutos culturales Confucio ante ‘demonización’ de Estados Unidos

Pekín, China. China acusó el lunes a Estados Unidos de desprestigiar y demonizar a los institutos Confucio, después de que Washington calificara indirectamente a estos centros culturales financiados por Pekín como “amenazas para la seguridad nacional”.

Los institutos Confucio están presentes en numerosos países, donde suelen funcionar dentro de universidades. Su objetivo es difundir la cultura china mediante la enseñanza del idioma y la organización de eventos culturales.

En Estados Unidos, las autoridades los acusan de hacer propaganda a favor del gobierno chino. Por ello, Washington redujo drásticamente su número desde 2025.

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