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El Mundo

Caos en los servicios de salud de Reino Unido: interrupción global de Microsoft frena consultas y comunicaciones

Una interrupción global de servicios de Microsoft como Outlook y Teams afecta consultas médicas y farmacias en Reino Unido

Sede de Microsoft en Bengaluru, India.
Sede de Microsoft en Bengaluru, India. IDREES MOHAMMED
AFP