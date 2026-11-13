Caos en los servicios de salud de Reino Unido: interrupción global de Microsoft frena consultas y comunicaciones

Londres, Reino Unido. La interrupción mundial de algunos servicios de Microsoft está teniendo un “grave impacto” en el sistema sanitario británico, afirmó este viernes Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque subrayó que “las intervenciones de urgencia” parecen estar “a salvo”.

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia “no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente”, explicó la responsable de servicios públicos del sindicato en un comunicado a la AFP.

Esto “está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos”, agregó.

Un portavoz de la Asociación Nacional de Farmacias Independientes (NPA), que afirma representar a la mitad de los centros del país, declaró a la AFP que la incidencia también afectó a “la capacidad de los locales para comunicarse con las consultas de medicina general y con algunos pacientes”.

“Les rogamos que tengan paciencia hoy con el personal de su farmacia: los tiempos de espera pueden ser más largos de lo habitual y la dispensación de algunos medicamentos con receta podría sufrir retrasos”, añadió el portavoz.

Microsoft sufrió este viernes una interrupción mundial de su servicio de correo electrónico Outlook.

Los problemas de conectividad también fueron reportados en Microsoft Teams, además de Outlook y otros servicios de Microsoft 365. (Shutterstock/Shutterstock)

La compañía descartó que la interrupción se debiera a un ciberataque y aseguró haber detectado los primeros “resultados positivos” de cara al restablecimiento de la normalidad.

Varios organismos locales del NHS publicaron este viernes mensajes en la red social X en los que informaban de problemas con servicios del gigante estadounidense del software, entre ellos Teams y Outlook.

El Central and North West London NHS Foundation Trust, que presta asistencia sanitaria, entre otros lugares, en el centro y noroeste de la capital, pidió a los pacientes que llamaran por teléfono “en lugar de enviar correos electrónicos hasta nuevo aviso”.

Por su parte, NHS Grampian, que gestiona los servicios públicos de salud en una parte del noreste de Escocia, indicó que “algunas consultas de medicina general no pueden conectarse” a su programa informático de gestión médica.