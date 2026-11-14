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El Mundo

Caos aéreo en Estados Unidos persiste tras suspensión masiva de vuelos por falla técnica

Al menos 5.000 vuelos en Estados Unidos seguían apareciendo como “cancelados” durante la tarde de este sábado

Las filas interminables y salas repletas prevalecen este sábado en los principales aeropuertos de Estados Unidos.
Las filas interminables y salas repletas prevalecen este sábado en los principales aeropuertos de Estados Unidos. KAMIL KRZACZYNSKI
AFP.