Canciller de Colombia se disculpa con demócratas estadounidenses por insultos del pasado

Bogotá, Colombia. El canciller de Colombia, Omar Bula, se disculpó en una carta con los líderes del partido demócrata de Estados Unidos por ofensas y comentarios de lenguaje “irrespetuoso” que publicó en su contra, antes de hacer parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El jefe de la cartera de corte derechista emitió numerosos mensajes insultantes en redes sociales contra políticos como Kamala Harris, Barack Obama y Joe Biden, antes de ser canciller y de que el partido demócrata lograra una contundente victoria en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas (...) El lenguaje que utilicé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron”, dice la misiva escrita en inglés, fechada el 10 de noviembre y cuya autenticidad confirmó la cancillería.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda mientras pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, en la que participaron alcaldes de distintas regiones, en Barranquilla, Colombia. (VANEXA ROMERO/AFP)

Antes de su llegada al ministerio, Bula ganó notoriedad en redes sociales por expresar posturas ideológicas de derecha radical, ser un duro crítico de la ONU y del multimillonario George Soros, además defender la teoría de fraude contra Donald Trump en 2020 cuando perdió frente a Biden.

En un mensaje en X el año pasado y sin añadir mayor contexto, hizo alusión a la exvicepresidenta Harris y al mandatario colombiano de entonces, el izquierdista Gustavo Petro: “Kamala ya estaría empericándose (drogándose) con Petro en el Catatumbo”, una región plagada de narcocultivos.

“Esos fueron mensajes que escribí antes de ser canciller (...) mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no representan las opiniones que hoy tengo. Tampoco representan la posición del gobierno”, añade.

En el poder desde el 7 de agosto, De la Espriella es un fiel aliado de Trump en la región, se ha definido como republicano y tiene la nacionalidad estadounidense.

Durante las pasadas elecciones apoyó a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien se reeligió en Florida, en un gesto que generó molestias entre los demócratas.