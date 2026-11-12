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El Mundo

Canciller de Colombia se disculpa con demócratas estadounidenses por insultos del pasado

El jefe de la cartera de corte derechista emitió numerosos mensajes insultantes en redes sociales contra políticos como Kamala Harris, Barack Obama y Joe Biden

Omar Bula fue nombrado canciller de Colombia por Abelardo de la Espriella.
Omar Bula fue nombrado canciller de Colombia por Abelardo de la Espriella. gobierno de Colombia
AFP