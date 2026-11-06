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Columnistas

Cinco réplicas de las ‘midterms’ en Estados Unidos

Una moraleja aplicable a Costa Rica es que frenar los autoritarismos pasa por conectar con los intereses y enojos concretos de la gente

Eduardo Ulibarri, periodista y analista. Exdirector de La Nación
"Una de las grandes incógnitas para los próximos dos años es si ahora Trump actuará según la costumbre o moderará sus ímpetus y se abrirá a acuerdos", plantea Eduardo Ulibarri. Foto: Eduardo Ulibarri
Eduardo Ulibarri