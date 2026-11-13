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Cambio climático podría desplazar a más de 200 millones de personas: esta es la alerta

Más de 200 millones de personas podrían verse desplazadas por el cambio climático. Conozca la advertencia de la OIM sobre la falta de inversión en prevención

Activistas de Greenpeace permanece junto a un caballo de Troya de madera de seis metros de altura, una instalación creada por el artista danés Thomas Dambo, de cuyo interior sale basura plástica, en la COP31 en Turquía.
Activistas de Greenpeace permanece junto a un caballo de Troya de madera de seis metros de altura, una instalación creada por el artista danés Thomas Dambo, de cuyo interior sale basura plástica, en la COP31 en Turquía. OZAN KOSE
AFP