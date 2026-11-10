Washington, Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza la moción de censura al jefe del Pentágono presentada por un legislador republicano.

El congresista de Kentucky Thomas Massie, un legislador enemistado con Trump, presentó cargos de destitución contra Hegseth, acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

La Cámara, dominada por los republicanos, rechazó por 211 votos, frente 204, enviar la moción de censura al Comité Judicial. Con ello, desbarató una votación prevista para el miércoles sobre la presentación de cargos formales contra el asediado jefe del Pentágono.