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Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza la moción de censura al jefe del Pentágono

Pete Hegseth ha sido criticado por su manejo de la guerra en Irán y las operaciones antinarcotráfico en América Latina

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., este 10 de noviembre.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., este 10 de noviembre. ROBERTO SCHMIDT
AFP