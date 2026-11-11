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Cadena de medios RCN sufre atentado con explosivos en su sede de Cali

La sede de RCN en Cali fue atacada con explosivos tras amenazas atribuidas a la guerrilla. Conozca los daños causados y la respuesta de las autoridades

Daños fuera de la sede de RCN en Cali, Colombia, tras atentado con explosivos.
Daños fuera de la sede de RCN en Cali, Colombia, tras atentado con explosivos. JOAQUIN SARMIENTO
AFP