Británico acusado de violar a su esposa durante 20 años tenía ‘un millón de fotos’ de abusos

Londres, Reino Unido. El hombre que drogó y violó a su esposa durante más de veinte años y que supuestamente invitó a desconocidos a participar en las agresiones tenía en su teléfono “más de un millón de fotografías y vídeos” que documentaban los abusos, indicó este lunes la fiscal ante un tribunal británico.

Un tribunal de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, juzga a nueve hombres acusados de diversos delitos sexuales contra una mujer que sufrió abusos por parte de su marido, un hombre de unos 60 años cuyo nombre no puede hacerse público para proteger la identidad de la víctima.

El marido grabó y compartió imágenes en “internet y aplicaciones de redes sociales” con “otros hombres que compartían sus mismas ideas”, declaró ante el tribunal la fiscal Louise Oakley.

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