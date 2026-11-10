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Banco Central de Paraguay informa que devolvió parte de sus ahorros a 93% de clientes de Ueno Bank con derecho a garantía

Colapso bancario congeló fondos de tres millones de usuarios, casi la mitad de la población de Paraguay

Ueno Bank
A delivery man rides past an UENO bank branch in Asuncion on November 8, 2026. Impeached Paraguay's President Santiago Pena is accused of using his influence as president to steer millions in government deposits to Ueno Bank and of hiding or downplaying its financial woes, even though he was warned about questionable loans and solvency issues. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA
AFP