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El Mundo

Ataque israelí mata a seis personas en hospital del sur de Gaza

Un bombardeo en el hospital Nasser de Gaza dejó seis fallecidos y decenas de heridos

El servicio de rescate de Gaza informó el 8 de noviembre que cinco personas murieron —tres niños y dos mujeres— en un incidente relacionado con las fuertes lluvias que comenzaron el día anterior.
El servicio de rescate de Gaza informó el 8 de noviembre que cinco personas murieron —tres niños y dos mujeres— en un incidente relacionado con las fuertes lluvias que comenzaron el día anterior. EYAD BABA
AFP