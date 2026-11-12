Ataque israelí mata a seis personas en hospital del sur de Gaza

Gaza, Territorios Palestinos. Un bombardeo israelí mató a seis personas e hirió a unas 20 en el hospital Nasser, en la localidad de Jan Yunis en el sur de Gaza, informó el jueves la Defensa Civil del territorio palestino.

“El saldo del bombardeo israelí en el interior del complejo médico Nasser (...) subió a seis muertos”, declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, quien agregó que había más de 20 heridos.

El hospital Nasser confirmó en un comunicado los seis fallecidos.

Un portavoz del ejército israelí indicó que estaba revisando la información del incidente cuando la AFP le consultó sobre el hecho.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025, tras dos años de una guerra desatada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Las fuerzas israelíes mataron el martes en la Franja de Gaza a siete personas, incluyendo un menor de 13 años, aunque el ejército israelí aseguró que había atacado “agentes militares”.

Más de 1.590 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego en la franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Al mismo tiempo, el ejército israelí lamentó la pérdida de siete soldados, así como de un civil.