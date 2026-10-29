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Argentina afirma que Bolsonaro tenía documentación en regla para viajar

Argentina asegura que el senador Flávio Bolsonaro tenía sus papeles en regla antes de viajar a EE. UU., pese a la orden judicial en Brasil

Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar.
Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar. RICARDO ARDUENGO
AFP

Buenos Aires, Argentina. El jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, dijo que la salida hacia Estados Unidos del senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro desde territorio argentino pudo llevarse a cabo porque tenía su documentación en regla y no había “impedimento de Interpol”.

Bolsonaro huyó de Brasil perder las elecciones del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

“Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, dijo Santilli a la prensa durante un acto oficial en Rosario, al norte de Buenos Aires.