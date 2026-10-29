Argentina afirma que Bolsonaro tenía documentación en regla para viajar

Buenos Aires, Argentina. El jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, dijo que la salida hacia Estados Unidos del senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro desde territorio argentino pudo llevarse a cabo porque tenía su documentación en regla y no había “impedimento de Interpol”.

Bolsonaro huyó de Brasil perder las elecciones del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

“Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, dijo Santilli a la prensa durante un acto oficial en Rosario, al norte de Buenos Aires.

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