Jerusalén, Indefinido. Amnistía Internacional acusó este miércoles a Israel de haber impuesto medidas que obstaculizan los nacimientos entre la población palestina en el marco de su guerra en Gaza y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue posibles “actos de genocidio”.

En un informe dedicado a las mujeres y niñas gazatíes, la ONG de defensa de los derechos humanos afirma que las restricciones impuestas por Israel han impedido que las palestinas conciban o lleven a término sus embarazos.

Amnistía considera que la repetición de estas medidas, a pesar de sus efectos conocidos, genera un temor “grave” de que las autoridades israelíes hayan buscado obstaculizar los nacimientos, pero admite que no puede “concluir de manera categórica” que esa fuera su intención.

Consultado por la AFP, el Cogat, organismo israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios palestinos, acusó a Amnistía de “difundir los relatos falsos” del grupo islamista Hamás.

Publicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el informe se basa, entre otras cosas, en 228 entrevistas realizadas a distancia entre octubre de 2023 y octubre de 2026.

La ONG documenta en él casos de mujeres y niñas asesinadas o heridas durante ataques israelíes mientras buscaban atención médica o se encontraban en una maternidad.

Por ejemplo, dos socorristas relataron a Amnistía dos incidentes ocurridos a principios de 2026, a unos cientos de metros de la “línea amarilla” que delimita la zona bajo control israelí en la Franja de Gaza.

Familiares lloran durante el funeral de Adel al-Halu, empleado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quien murió en un ataque con dron israelí contra el campamento de refugiados de Jabalia. (ALI JADALLAH/Anadolu via AFP)

En ambas ocasiones, una mujer a punto de dar a luz y la ambulancia enviada a buscarla fueron blanco de disparos, según su testimonio.

La ONG también afirma haber “reunido pruebas” del uso de hospitales “por parte de grupos armados palestinos”, en particular para retener rehenes o “torturar a palestinos”, pero no haber encontrado ningún elemento que respalde las acusaciones israelíes sobre su uso como centros de mando de Hamás.

Escasez de material

Durante una rueda de prensa previa a la publicación del reporte, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, destacó que “las acciones de Israel habían impedido el acceso a tratamientos de fertilidad y contribuido a complicaciones en el embarazo, en particular abortos espontáneos y muertes fetales”.

La falta de material médico ha comprometido el seguimiento de los embarazos, la atención obstétrica y posparto, así como el diagnóstico de complicaciones, según Amnistía, que precisa que la escasez de anestésicos o de medicamentos necesarios para tratar las hemorragias durante el parto ha tenido, en ocasiones, consecuencias mortales.

Amnistía también destaca que en Gaza ya no hay ninguna clínica que ofrezca fecundación in vitro (FIV) y que “se han destruido miles de embriones, espermatozoides y óvulos conservados”.

El Cogat declaró a la AFP que más de 27.000 toneladas de material médico y medicamentos han entrado a Gaza desde el inicio del alto el fuego en octubre de 2025 y que 35 hospitales están operativos, entre ellos “centros especializados en salud de la mujer y tratamientos de fertilidad”.

Amnistía Internacional ya había acusado a Israel, en un informe publicado en diciembre de 2024, de cometer un genocidio contra los palestinos de Gaza, acusación que Israel rechazó.

El gobierno palestino ha denunciado ataques a hospitales desde el inicio del asedio israelí a la franja de Gaza. (-/AFP)

Callamard instó a la CPI a incluir “los delitos basados en el género y las violaciones de la salud reproductiva” en una investigación más amplia sobre “la comisión de actos de genocidio por parte de funcionarios israelíes desde octubre de 2023”.

Según el artículo II de la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de un grupo constituyen un acto de genocidio si se adoptan con “la intención de destruir, total o parcialmente”, a ese colectivo.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada como respuesta a los ataques sin precedentes perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, más de 74.000 palestinos han muerto, entre ellos más de 22.000 mujeres y niñas, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza consideradas confiables por la ONU.