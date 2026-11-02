Alerta mundial por violencia contra periodistas: Esta es la alarmante cifra de homicidios impunes

París, Francia. La impunidad en los asesinatos de periodistas aumenta por primera vez desde 2012, alertó la Unesco en un informe publicado el lunes, con motivo del día internacional para poner fin a la falta de justicia en estos crímenes.

Este año, “la tasa global de impunidad por los asesinatos de periodistas ha aumentado un punto porcentual hasta alcanzar el 86%”, señala el reporte, lo que supone que seis de cada siete autores escapan a la justicia.

Este índice, que abarca los homicidios cuyas investigaciones no han concluido o siguen en curso, venía disminuyendo desde 2012, pasando entonces del nivel récord de 95% a 85% en 2024.

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