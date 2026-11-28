Una explosión accidental cerca de una escuela en Asadabad, en el este de Afganistán, causó este sábado la muerte de 10 alumnos y dejó heridos a otros 110, de acuerdo con el saldo divulgado por el portavoz del ministerio de Interior, Abdul Mateen Qani.

Un saldo provisional divulgado previamente por el portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, daba cuenta de siete víctimas fatales.

“Según los primeros datos de la investigación, se produjo una explosión en un depósito de material explosivo perteneciente a empresas mineras, situado cerca de esta escuela, debido a negligencias y a la falta de precaución”, había indicado Fitrat en X.

“La explosión se produjo cerca de la escuela Shagai”, en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, indicó por su parte a la AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe del Departamento provincial de Información y Cultura.

En el local de la escuela, periodistas de AFP vieron las instalaciones parcialmente destruidas por la explosión, así como numerosos útiles escolares abandonados.

En el hospital provincial de Asadabad, un corresponsal de la AFP pudo ver a heridos de entre ocho y 15 años.

Según un empleado del establecimiento, Latifullah, que pidió no revelar su apellido, la explosión en el edificio vecino ocurrió alrededor de las 10 a. m. de la mañana.

“Se escucharon los gritos de los niños, todos corrieron en todas direcciones, consumidos por el pánico”, describió a un periodista de AFP.

“Esta mañana, después de la explosión, fui al lugar. Mi hijo resultó herido, quedó atrapado bajo el techo junto con mis sobrinos. Mis sobrinos están bien, pero tuvimos que llevar a mi hijo al hospital. Gracias a Dios, ahora está mejor”, relató.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar con mayor precisión las circunstancias que condujeron a la explosión.