Hong Kong, China. Un año después del inmenso incendio que mató a 168 personas, ciudadanos de Hong Kong conmemoraron este jueves a las víctimas con ramos de flores frente a los siete rascacielos calcinados entre avisos de las autoridades de evitar “actos de desorden”.

Esa conflagración, la más mortífera del mundo en un edificio residencial desde 1980, comenzó la tarde del 26 de noviembre de 2025 en el complejo Wang Fuk Court y ardió durante dos días.

“Todavía hay tantas emociones (...) la rabia, una profunda tristeza, están por todas partes”, dijo Dorz Cheung, un antiguo vecino del complejo.

Un año después, las autoridades de la antigua colonia británica no organizaron ninguna ceremonia oficial, temerosas de que las conmemoraciones adquieran un tono político en su contra.

Un informe publicado recientemente culpó parcialmente al gobierno de la catástrofe, al desvelar fallos de seguridad y prevención, y provocó la destitución de la responsable de Vivienda del gobierno.

Incluso, el jefe del Ejecutivo, John Lee, pidió disculpas públicas, un gesto muy inusual en esta ciudad desde que Pekín impuso una restrictiva ley de seguridad nacional tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019.

Este jueves, con una discreta presencia policial, decenas de personas colocaron flores en un pequeño parque cercano al complejo de ocho torres residenciales, siete de ellas siniestradas.

“Hay familias que han quedado destrozadas y personas que han muerto”, declaró Koey Tam, una mujer de unos cuarenta años que perdió su vivienda en el incendio.

Para ella, el gobierno fue “un poco frío” al no organizar ningún acto oficial. “¿En qué podría molestar una ceremonia conmemorativa?”, se preguntó.

Una persona durante una vigilia frente al complejo Wang Fu Court en Hong Kong, este 26 de noviembre; lugar donde, un año antes, un incendio arrasó siete edificios de apartamentos y acabó con la vida de 168 personas. (TOMMY WANG/AFP)

También Grace Chan, de 69 años, expresó su malestar al depositar un crisantemo en el lugar del homenaje.

“Pensé que nos iban a dar un gran espacio”, lamenta, frustrada por “la autocensura” de sus ciudadanos. “Demasiados hongkoneses permanecen en silencio”, dijo.

Al caer la noche, las autoridades comenzaron a retirar parte de los cientos de ramos de flores depositados en el lugar, alegando la necesidad de liberar espacio, según personas presentes en el sitio.

La decisión provocó la indignación de algunos familiares.

“Este ramo es una muestra de mi amor por mi madre”, declaró Polly, que perdió a su madre en la tragedia. “Es como si me estuvieran quitando incluso el regalo que le hice”, lamentó.

El ejecutivo de esta ciudad semiautónoma china, donde se recortaron drásticamente las libertades políticas y civiles antes existentes, permitió algunos eventos por parte de organizaciones religiosas.

En la noche del miércoles, cientos de personas asistieron a un servicio en una iglesia de Hong Kong, en el que cuatro familiares de víctimas leyeron los nombres de los fallecidos entre los sollozos del público. Este jueves hay actos previstos en templos católicos y budistas.

Advertencia oficial

El segundo funcionario más importante de la ciudad, Eric Chan, dijo que el gobierno ofrecerá ayuda a los eventos “legítimos”, pero advirtió contra los “actos de desorden”.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del gobierno chino hizo lo mismo esta semana contra los intentos de “provocar caos” con el pretexto de conmemorar la catástrofe.

Medios locales reportaron que algunos periodistas recibieron presiones sobre cómo cubrir el aniversario y que incluso tuvieron que retirar programas que iban a emitir.

Un portavoz del gobierno local aseguró que no existía “ninguna restricción a la libertad de comentar y criticar las políticas del gobierno” desde los medios, siempre que respetaran la ley.

Human Rights Watch señaló que el gobierno de Hong Kong estaba “utilizando las tácticas de Pekín de silenciar las voces de las víctimas y prometer una rendición de cuentas ilusoria”.

Un informe publicado el mes pasado por una comisión de investigación liderada por jueces indicó que el fuego probablemente se inició por un cigarrillo y se propagó rápidamente por las mallas plásticas que cubrían los edificios en reparación.

Las autoridades admitieron que la tragedia fue una “tormenta perfecta” que puso al descubierto fallas de larga data en la regulación.