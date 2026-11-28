Una sentencia histórica puede reconocer un crimen, incluso el más grave: el genocidio; puede establecer la responsabilidad de un Estado y ordenar medidas para reparar a las víctimas. Lo que no puede hacer, por sí sola, es obligar a un gobierno a cumplirlas.

Ese reto enfrenta ahora la justicia internacional tras el fallo del 19 de noviembre de 2026, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin.

La decisión fue la primera en la historia de la CIJ en declarar responsable de genocidio a un Estado. Sin embargo, apenas una semana después, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, anunció que su Gobierno no cumpliría todas las medidas que considera inapropiadas. No precisó cuáles rechazaría.

Si la máxima instancia judicial de Naciones Unidas dicta una sentencia vinculante, ¿qué ocurre cuando el país condenado se niega a acatarla?

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia sesionan en el caso contra Myanmar. (ICJ-CIJ/Wendy van Bree/Naciones Unidas)

¿Quiénes son los rohinyás y qué ocurrió en 2017?

Los rohinyás son una minoría étnica mayoritariamente musulmana asentada históricamente en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, un país de mayoría budista. Durante décadas han enfrentado discriminación, restricciones de movimiento y exclusión de la ciudadanía.

En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar lanzó una operación militar en Rakáin después de ataques de un grupo armado rohinyá contra puestos de seguridad. La ofensiva incluyó asesinatos, violencia sexual, incendios de aldeas y ataques contra civiles. Más de 730.000 personas huyeron a Bangladés.

Myanmar sostuvo que se trató de una operación legítima contra insurgentes. La Corte, sin embargo, concluyó que las fuerzas de seguridad cometieron actos de genocidio y actuaron con la intención de destruir una parte sustancial del grupo rohinyá.

Según el resumen del fallo divulgado por Naciones Unidas, la Corte consideró probados asesinatos de más de 10.000 personas, violaciones y condiciones de vida extremas impuestas a la población. En Bangladés viven actualmente alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinyás, de acuerdo con datos de octubre de 2026 de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

PRIMER PLANO - Esta foto tomada el 12 de abril de 2025 muestra estatuas de Buda dañadas, rodeadas por los escombros de un edificio colapsado en Mandalay, tras un fuerte terremoto de 2025. (SAI AUNG MAIN/AFP)

¿Qué significa que un Estado sea declarado responsable de genocidio?

El genocidio no es simplemente una matanza masiva. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948, exige demostrar la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Esa intención específica es uno de los elementos que hacen especialmente difícil probar el delito. La Convención contempla actos como matar a integrantes del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones de existencia destinadas a provocar su destrucción o impedir nacimientos dentro del grupo.

En el caso de Myanmar, la CIJ concluyó que las operaciones militares de 2017 constituyeron genocidio y que el Estado incumplió sus obligaciones de prevenirlo, castigarlo y adoptar legislación para sancionarlo. También determinó que Myanmar no había protegido adecuadamente las pruebas relacionadas con los hechos.

La sentencia fue aprobada por nueve votos contra seis. Es definitiva, no admite apelación y obliga jurídicamente a las partes del proceso.

¿Por qué Gambia llevó a Myanmar ante la Corte?

El proceso comenzó el 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ. Lo hizo con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica, integrada entonces por 57 Estados.

Gambia no necesitaba demostrar que había sufrido directamente los crímenes. Ambos países son parte de la Convención contra el Genocidio, que establece obligaciones compartidas entre sus Estados firmantes para prevenir y sancionar ese delito.

La Corte rechazó en 2022 las objeciones preliminares de Myanmar y confirmó que tenía jurisdicción para conocer la demanda. En enero de 2026 celebró las audiencias sobre el fondo del caso, antes de emitir su sentencia en noviembre.

El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, creado por Naciones Unidas, recopiló y analizó pruebas sobre los crímenes cometidos en el país.

La CIJ otorgó un peso considerable a los testimonios y a los informes elaborados por ese organismo.

(Archivo) Aung San Suu Kyi da discurso en Naypyidaw. (YE AUNG THU/AFP)

¿Qué ordenó la Corte y qué debe hacer Myanmar?

La CIJ estableció una serie de obligaciones que buscan impedir nuevas violaciones y reparar el daño causado a la población rohinyá.

Entre otras medidas, ordenó a Myanmar:

Adoptar legislación que permita cumplir plenamente sus obligaciones contra el genocidio.

Investigar a las personas sospechosas de haber participado en los crímenes y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.

Garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

Facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados y la reunificación de sus familias.

Restituir propiedades, ofrecer rehabilitación a las víctimas y compensar los daños que no puedan repararse de otra manera.

La Corte dejó para una fase posterior la determinación de los montos y las modalidades de las indemnizaciones. También ordenó a Myanmar presentar, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas adoptadas y las reparaciones previstas.

¿Puede la Corte obligar a Myanmar a cumplir?

No directamente. La CIJ es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y resuelve controversias entre Estados. Sus sentencias son obligatorias para los países que participan en el litigio, pero el tribunal no tiene policía, ejército ni un mecanismo propio para ejecutar sus decisiones.

El artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas establece que los Estados miembros se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en los casos en que sean parte. Si uno de ellos incumple, la otra parte puede acudir al Consejo de Seguridad, que tiene facultades para recomendar medidas o decidir acciones destinadas a dar efecto al fallo.

Sin embargo, ese mecanismo depende de una decisión política. En el Consejo de Seguridad, los cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— tienen derecho de veto. Cualquiera de ellos puede bloquear una resolución sustantiva, incluso si existe una sentencia judicial que respalda la exigencia de cumplimiento.

Human Rights Watch señala que el Consejo nunca ha utilizado la facultad específica del artículo 94 para hacer cumplir una sentencia de la CIJ. La Asamblea General de la ONU, por su parte, puede aprobar resoluciones y movilizar respaldo diplomático, pero no sustituye la capacidad de ejecución que no tiene el tribunal.

¿Qué pueden hacer otros países?

Aunque la CIJ no puede ejecutar por sí misma el fallo, otros Estados tienen herramientas para aumentar el costo político, económico y diplomático de incumplirlo.

Pueden imponer sanciones individuales o económicas, restringir la venta de armas, condicionar la cooperación bilateral, respaldar investigaciones internacionales y presionar para que Myanmar cumpla las medidas ordenadas. También pueden apoyar la asistencia humanitaria y los esfuerzos para garantizar el retorno seguro de los refugiados.

El Reino Unido anunció, después del fallo, nuevas sanciones contra integrantes de las fuerzas armadas de Myanmar, ayuda humanitaria adicional y recursos para apoyar procesos de rendición de cuentas. También dijo que impulsaría una discusión sobre el caso en el Consejo de Seguridad.

Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos. (Corte Internacional de Justicia/Corte Internacional de Justicia)

¿La Corte puede encarcelar a los responsables?

No. La CIJ y la Corte Penal Internacional (CPI) tienen funciones distintas, aunque ambas tienen sede en La Haya.

La primera resuelve controversias entre Estados y determina si estos incumplieron obligaciones internacionales. No juzga ni condena penalmente a personas.

La CPI, en cambio, investiga y juzga a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Myanmar, su fiscal solicitó en 2024 una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución y deportación de los rohinyás. Esa solicitud es un procedimiento separado y no equivale a una condena ni a una orden de arresto ya emitida.