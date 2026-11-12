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Economía

Wall Street abre a la baja y Nvidia se derrumba 13% tras renuncia de su director ejecutivo

Wall Street abre en rojo tras la dimisión del director ejecutivo de Nvidia, cuyas acciones se desploman más de un 13% y lastran al Nasdaq en los primeros compases

Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
Wall Street abre a la baja arrastrado por la renuncia del CEO de Nvidia: sus acciones caen más de un 13% y el Nasdaq retrocede un 1,47% en la apertura. ANGELA WEISS
AFP