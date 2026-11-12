Wall Street abre a la baja y Nvidia se derrumba 13% tras renuncia de su director ejecutivo

Washington. La bolsa de Nueva York abrió claramente a la baja el jueves arrastrada por la renuncia del emblemático CEO de Nvidia, Jensen Huang.

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq retrocedía 1,47%, el índice amplio S&P 500 perdía 0,90% y el Dow Jones cedía un marginal 0,03%.

De su lado, la acción de Nvidia se desplomaba más de un 13% en la apertura antes de recuperar algo de terreno en los minutos posteriores.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció este 12 de noviembre a su cargo y generó de inmediato efecto en Wall Street. (JOSH EDELSON/AFP)

Huang renunció este jueves a los cargos de presidente y director ejecutivo de la compañía, así como a su puesto en la junta directiva.

La salida tiene efecto inmediato, según anunció la empresa en un comunicado divulgado desde Santa Clara, California (Estados Unidos).

Nvidia designó a Colette Kress, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como directora ejecutiva interina. Ella mantendrá también sus responsabilidades financieras mientras se selecciona a un sustituto permanente.

La junta directiva anunció que inició un proceso de búsqueda y que considerará candidatos tanto internos como externos.