Washington, Estados Unidos. Wall Street abrió a la baja este viernes arrastrada por la caída de Anthropic, cuyo espectacular debut en la bolsa no logró disipar el temor a un posible enfriamiento del entusiasmo generado por la inteligencia artificial (IA).

En las primeras operaciones, el Nasdaq —que agrupa a los valores tecnológicos— retrocedía 1,27%; el índice ampliado S&P 500 perdía 0,48% y el Dow Jones cedía 0,09%.

Las acciones de Anthropic perdían 9,34% en su segunda sesión bursátil, situándose en $88,10.

La empresa estadounidense de inteligencia artificial, que tuvo un debut espectacular en Wall Street el jueves, al punto de que representó la mayor entrada en el mercado de una empresa en la historia, cedía ya gran parte de sus ganancias este viernes.