Madrid, España. Las acciones de Anthropic registraban una caída de hasta el 10,2% pocos minutos después de la apertura de este viernes, durante su segunda jornada como empresa cotizada.

El retroceso se produjo luego de que la compañía de inteligencia artificial (IA), responsable del chatbot Claude, cerrara su debut en el Nasdaq este jueves con una revalorización del 17,07%.

En concreto, los títulos de la empresa dirigida por Dario Amodei llegaron a bajar hasta los $87,26 tras el inicio de la sesión de este viernes. Ese precio representaba un descenso del 10,2% respecto al cierre del jueves, aunque todavía se situaba un 5,1% por encima de los $83 fijados para cada acción en la oferta pública inicial (OPI), la mayor de la historia.

Wall Street recibió con una caída de hasta el 10,2% las acciones de Anthropic en su segunda jornada en el Nasdaq, después de que la compañía cerrara su debut bursátil con una subida del 17,07%. (LISE ASERUD/NTB via AFP)

En comparación con los $115,10 que alcanzaron durante su primera jornada de negociación, las acciones de Anthropic acumulan una caída cercana al 24%.

Los títulos comenzaron a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo ‘ANT’, después de que la firma estadounidense de IA fijara en $83 el precio por acción de su OPI. La cifra superó el rango de entre $70 y $78 anunciado inicialmente.

Según informó la compañía este viernes, la oferta cerró definitivamente con un importe récord de $93.541 millones, luego de que las entidades suscriptoras ejercieran su opción de adquirir 147 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales al precio establecido de $83 por título.

Al cierre de la OPI se habían colocado 1.127 millones de acciones ordinarias Clase A. De ese total, y tras incluir la opción de sobreasignación (greenshoe), Anthropic vendió 1.103,35 millones de títulos, mientras que determinados accionistas de la compañía colocaron otros 23,64 millones.

La operación elevó los ingresos brutos a $93.541 millones, antes de descontar las comisiones de suscripción y otros gastos. De ese monto, Anthropic recibió aproximadamente $91.600 millones.

Además de las acciones ordinarias Clase A incluidas en la oferta pública inicial, la compañía cerró simultáneamente una colocación privada de 313,25 millones de acciones ordinarias Clase N a Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y TSMC Partners.

Los títulos se vendieron al mismo precio de $83 por acción, por un monto aproximado de $26.000 millones.

De esta manera, los ingresos brutos totales de la OPI, incluidas las acciones vendidas por accionistas y la colocación privada simultánea, ascendieron a unos $119.500 millones, antes de deducir las comisiones de suscripción y otros gastos.