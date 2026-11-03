Una docena de países europeos golpeados por ciberataques a supermercados

Roma, Italia. Alemania, Rumanía y Reino Unido se sumaron a la lista de países europeos golpeados desde el lunes por ciberataques contra los refrigeradores de supermercados que expusieron la vulnerabilidad de la cadena de suministro de alimentos en Europa.

Nadie reivindicó por ahora estos ataques, que obligaron a desechar grandes cantidades de productos y que la Unión Europea considera un intento deliberado de perturbar su provisión alimentaria.

Un primer hackeo a mediados de octubre provocó un aumento drástico de temperaturas en refrigeradores y congeladores de cientos de establecimientos franceses. La lista de países afectados desde el lunes incluye ahora Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

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