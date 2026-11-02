AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Pérdidas millonarias por un segundo ciberataque masivo a refrigeradoras de supermercados en Europa

Otro ciberataque masivo a los sistemas de refrigeración de supermercados en menos de un mes provoca la pérdida de toneladas de alimentos en cinco países europeos.

Empleados arrojan alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse a un gran contenedor fuera del supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia, el 2 de noviembre de 2026 (Foto de Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Suecia OUT / SWEDEN OUT / SWEDEN OUT
Empleados arrojan alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse a un gran contenedor fuera del supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia, el 2 de noviembre de 2026 (Foto de Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Suecia OUT / SWEDEN OUT / SWEDEN OUT JOHAN NILSSON
AFP

Sjöbo, Sweden. Un ciberataque disparó este lunes las temperaturas de las cámaras frigoríficas de supermercados de Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, como sucedió hace tres semanas en Francia.

El pasado 12 de octubre grandes cadenas de distribución francesas anunciaron que cientos de sistemas de refrigeración de sus establecimientos habían sido objeto de un ciberataque, que las obligó a tirar alimentos en mal estado y suscitó preocupación por la seguridad alimentaria.

Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques.