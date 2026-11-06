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Economía

Un español y un neerlandés competirán para suceder a Lagarde al frente del Banco Central Europeo

Las candidaturas de ambos fueron confirmadas por el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis

Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablando en una conferencia con un podio del Banco Central Europeo, destacando proyecciones sobre tasas de interés y crecimiento económico en la eurozona.
La francesa Christine Lagarde anunció a finales de octubre su salida anticipada de la presidencia del BCE, que se hará efectiva en febrero de 2027 KIRILL KUDRYAVTSEV
AFP