Un español y un neerlandés competirán para suceder a Lagarde al frente del Banco Central Europeo

Bruselas, Bélgica. La sucesión de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, se decidirá entre el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot, los dos candidatos para sustituir a la presidenta de la institución que anunció en octubre su salida anticipada.

Las candidaturas de ambos, antiguos máximos responsables del Banco de España y del Banco Nacional de los Países Bajos, respectivamente, fueron confirmadas por el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

Los 21 países miembros de la zona euro tenían hasta el viernes para presentar sus candidaturas, que serán examinadas el lunes en Bruselas por los ministros de Finanzas de la eurozona.

Estos deberán recomendar un nombre a sus jefes de Estado y de Gobierno, a quienes corresponderá tomar la decisión final en las próximas semanas, previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno de la institución con sede en Fráncfort.

La salida de Lagarde ha abierto una batalla por la sucesión en un momento de tensiones en los mercados de deuda y con una inflación elevada debido al conflicto con Irán. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

“Lo ideal sería que todo quedara resuelto en diciembre”, explicó un responsable europeo, sin descartar por completo que el nombramiento se produzca más adelante. Ambos hombres llevan meses perfilándose como los principales favoritos para suceder a Christine Lagarde.

Klaas Knot, de 59 años, dirigió el Banco Central de los Países Bajos entre 2011 y 2025, mientras que Pablo Hernández de Cos, de 55 años, presidió el Banco de España entre 2018 y 2024 y dirige desde el año pasado el Banco de Pagos Internacionales (BPI), un prestigioso organismo financiero con sede en Basilea (Suiza).

En los pasillos de las instituciones europeas, algunos presentan este duelo como un nuevo enfrentamiento entre los países del norte de Europa, tradicionalmente partidarios de una política monetaria más estricta para contener la inflación, y los del sur, más favorables a medidas de apoyo a la economía y al empleo.

Sin embargo, ambos candidatos han demostrado pragmatismo a lo largo de sus respectivas trayectorias. Entre los partidarios de Knot, se considera que ha llegado el momento de que un país del norte asuma la presidencia del BCE, ocupada desde 2003 por dos franceses y un italiano (Jean-Claude Trichet, Mario Draghi y Christine Lagarde).

Por su parte, Madrid destaca la trayectoria “excepcional” de su candidato, que ha demostrado “su capacidad de liderazgo, su independencia y su disposición al diálogo”, según el ministro español Carlos Cuerpo.

Si los países no logran ponerse de acuerdo sobre uno de los dos, podría surgir un candidato sorpresa, como ocurrió en 2019 con la designación de Christine Lagarde.

La francesa anunció a finales de octubre su salida anticipada de la presidencia del BCE, que se hará efectiva en febrero de 2027, lo que ha abierto una batalla por la sucesión en un momento de tensiones en los mercados de deuda y con una inflación elevada debido al conflicto con Irán.