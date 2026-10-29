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Economía

Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero de 2027

Jerarca dejará la presidencia del Banco Central Europeo antes del vencimiento de su periodo

Christine Lagarde
Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero de 2027. KIRILL KUDRYAVTSEV
AFP

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venza su mandato previsto para finales de octubre, anunció el organismo el jueves.

Según un comunicado, Lagarde informó de su decisión al Consejo de Gobernadores de la institución monetaria, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este órgano, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE, es el encargado de nombrar a su sucesor de acuerdo con los tratados comunitarios.