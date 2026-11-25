El debate sobre la regulación de las plataformas digitales de transporte en Costa Rica genera preocupación entre las empresas del sector. Uber advirtió este martes 24 de noviembre de que el proyecto de ley 23.736, presentado por el Ejecutivo en mayo del 2023, podría duplicar el precio de los viajes y reducir las oportunidades de generar ingresos para miles de conductores.

Laura Santillán, gerenta general de Uber para Costa Rica, Panamá y el Caribe, explicó a La Nación que las simulaciones realizadas por la compañía proyectan una caída superior al 40% en la demanda del servicio ante la aplicación del mecanismo de rentabilidad bruta mínima por kilómetro.

Según Santillán, una reducción de esa magnitud en la demanda equivaldría a una pérdida de oportunidades económicas para más de 45.000 conductores.

La ejecutiva señaló que establecer una ganancia mínima por kilómetro no necesariamente garantiza mayores ingresos por hora para quienes utilizan la plataforma como fuente de sustento.

¿Qué establece el proyecto de ley sobre el precio de los viajes?

El artículo 6 del expediente 23.736 establece que cada viaje solicitado mediante plataformas digitales deberá garantizar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, previa a cualquier deducción.

Para determinar ese monto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá realizar estudios técnicos que contemplen siete factores:

Consumo promedio de combustible por kilómetro, calculado con una referencia promedio de velocidad constante.

Gastos mecánicos por kilómetro.

Kilometraje promedio por viaje.

Ganancia mínima por viaje para el conductor.

Seguros de riesgos del trabajador.

Cuotas de aseguramiento como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Seguros por daños a terceros.

El Poder Ejecutivo calcularía esa rentabilidad mínima cada seis meses y oficializaría el monto mediante decretos en febrero y agosto de cada año.

El texto legislativo no establece una cifra específica por kilómetro. Los precios serían de libre determinación, siempre que respeten el mínimo establecido.

En Costa Rica operan diversas plataformas digitales de transporte, entre ellas Uber, DiDi e inDrive, que ofrecen alternativas de movilidad a los usuarios. (Shutterstock/Composición con fotos de Shutterstock)

Más de 1,6 millones de turistas utilizaron Uber en Costa Rica

Otra de las preocupaciones de Santillán se relaciona con las restricciones para recoger y dejar pasajeros en aeropuertos y terminales de transporte.

Según la gerenta, más de 1,6 millones de turistas utilizaron Uber para movilizarse en Costa Rica. Además, el aeropuerto internacional Juan Santamaría figura como el punto con mayor concurrencia de viajes de la plataforma en el país.

El artículo 5 del proyecto excluye la prestación de estos servicios en aeropuertos, puertos, muelles y determinadas terminales de transporte , salvo autorización expresa de la autoridad competente.

Santillán considera que esta disposición limitaría las opciones de movilidad de residentes y turistas, además de afectar los ingresos de los conductores. La ejecutiva también advirtió sobre posibles multas de alrededor de ¢2 millones.

El régimen sancionatorio del proyecto contempla multas de hasta 10 salarios base para los conductores responsables de faltas gravísimas.

Asimismo, la iniciativa establece un pago anual de ¢25.000 por concepto de afiliación de cada conductor durante el primer año de vigencia de la ley.

Cámara de Comercio también solicita cambios al proyecto

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) alertó este lunes sobre las posibles consecuencias económicas de la iniciativa.

Según datos de la industria, las plataformas digitales facilitan la movilidad de más de dos millones de usuarios y representan una fuente de sustento para más de 129.000 familias costarricenses.

La Cámara presentó una propuesta alternativa al mecanismo de rentabilidad mínima por kilómetro. También planteó la habilitación de zonas específicas para el abordaje y descenso de pasajeros en aeropuertos y terminales.

Por su parte, Santillán confirmó acercamientos con diputados de la fracción oficialista y autoridades del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, aseguró que las disposiciones cuestionadas permanecen en el texto.