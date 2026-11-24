Las plataformas digitales de transporte constituyen una alternativa de movilidad para más de dos millones de personas en Costa Rica. Sin embargo, su regulación podría provocar un aumento en las tarifas de los viajes, según advirtió la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

La organización solicitó a los diputados modificar el proyecto de ley 23.736, convocado a sesiones extraordinarias, antes de su votación en primer debate.

De acuerdo con cifras de la industria citadas por la Cámara, esta actividad representa una fuente de ingresos para más de 129.000 familias costarricenses, mientras que las mujeres constituyen la mayoría de los usuarios del servicio.

El principal cuestionamiento se centra en el mecanismo de rentabilidad bruta mínima por kilómetro contemplado en la iniciativa. A criterio de la agrupación empresarial, esta disposición funcionaría como un control indirecto de precios y limitaría la oferta de viajes económicos.

Christian Rucavado, director ejecutivo de la CCCR, explicó que un incremento en las tarifas no necesariamente se traduciría en mayores ganancias para los conductores, debido a una eventual reducción en la demanda del servicio.

Christian Rucavado, director ejecutivo Cámara de Comercio de Costa Rica

Restricciones en aeropuertos y terminales

Otro de los puntos que genera preocupación son las limitaciones para recoger y dejar pasajeros en aeropuertos, puertos y determinadas terminales de transporte.

Según la Cámara, estas restricciones podrían obligar a residentes y turistas a desplazarse fuera de las instalaciones con su equipaje, situación que aumentaría los riesgos de seguridad.

Como alternativa, la organización propone establecer zonas específicas de abordaje y descenso de pasajeros, con reglas de circulación adaptadas a cada instalación.

Obligaciones de los conductores

La CCCR también señaló que el proyecto carece de claridad sobre la categoría de aseguramiento de los conductores ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda.

Estas indefiniciones podrían exponer a quienes trabajan mediante las aplicaciones a eventuales cobros retroactivos, según la organización.

Entre otros aspectos, la Cámara cuestionó el bloqueo de transacciones financieras como mecanismo de sanción, pues la medida no alcanzaría a las plataformas que operan exclusivamente en efectivo.

Las observaciones fueron remitidas al Poder Ejecutivo desde el 3 de agosto. Además, la agrupación presentó a los legisladores una propuesta alternativa para garantizar ingresos mínimos a los conductores sin distorsionar el mercado.

La Cámara reiteró su respaldo a la regulación de las plataformas digitales y reconoció la necesidad de modernizar el servicio de taxi para fortalecer su competitividad.