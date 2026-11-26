El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles incorporará nuevos campos en las declaraciones de los impuestos sobre la renta y el valor agregado (IVA) para identificar a los profesionales en ciencias contables o económicas que elaboren esos documentos.
La medida comenzará a aplicarse con la declaración del impuesto sobre las utilidades correspondiente al período fiscal 2026 y con la declaración del IVA de enero de 2027.
Los formularios incluirán una sección para indicar si la declaración fue hecha por un profesional de esas áreas. En caso afirmativo, el contribuyente deberá consignar:
- Nombre
- Número de identificación
- Colegio profesional
- Número de carné del responsable
Hacienda oficializó los cambios mediante las resoluciones MH-DGT-RES-0039-2026 y MH-DGT-RES-0033-2026.
Responsabilidad recae en el profesional y el contribuyente
Según detalló Hacienda, la disposición busca fortalecer la trazabilidad de la información tributaria, mejorar los mecanismos de control y facilitar la detección de posibles irregularidades relacionadas con la evasión fiscal.
La información deberá incluirse aunque la declaración la presente el propio contribuyente o un tercero autorizado, siempre que haya sido elaborada por el profesional correspondiente.
“Esto no significa que el contribuyente deje de ser responsable; por el contrario, ahora se trata de una responsabilidad compartida, y eso es precisamente lo que buscamos”, afirmó Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos y Egresos de Hacienda.
El funcionario explicó que el cambio permitirá identificar al profesional contratado por una persona física o jurídica para llevar su contabilidad o presentar sus declaraciones.
Hacienda aclaró que las modificaciones no crean nuevos impuestos ni cambian las obligaciones tributarias vigentes. Los contribuyentes y profesionales que ofrecen servicios contables deberán verificar los datos requeridos y familiarizarse con los nuevos campos antes de presentar las declaraciones.