El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles incorporará nuevos campos en las declaraciones de los impuestos sobre la renta y el valor agregado (IVA) para identificar a los profesionales en ciencias contables o económicas que elaboren esos documentos.

La medida comenzará a aplicarse con la declaración del impuesto sobre las utilidades correspondiente al período fiscal 2026 y con la declaración del IVA de enero de 2027 .

Los formularios incluirán una sección para indicar si la declaración fue hecha por un profesional de esas áreas. En caso afirmativo, el contribuyente deberá consignar:

Nombre

Número de identificación

Colegio profesional

Número de carné del responsable

Hacienda oficializó los cambios mediante las resoluciones MH-DGT-RES-0039-2026 y MH-DGT-RES-0033-2026.

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, explicó que el cambio busca identificar a los profesionales contratados para preparar las declaraciones tributarias. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Responsabilidad recae en el profesional y el contribuyente

Según detalló Hacienda, la disposición busca fortalecer la trazabilidad de la información tributaria, mejorar los mecanismos de control y facilitar la detección de posibles irregularidades relacionadas con la evasión fiscal.

La información deberá incluirse aunque la declaración la presente el propio contribuyente o un tercero autorizado, siempre que haya sido elaborada por el profesional correspondiente.

“ Esto no significa que el contribuyente deje de ser responsable; por el contrario, ahora se trata de una responsabilidad compartida, y eso es precisamente lo que buscamos ”, afirmó Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos y Egresos de Hacienda.

El funcionario explicó que el cambio permitirá identificar al profesional contratado por una persona física o jurídica para llevar su contabilidad o presentar sus declaraciones.

Hacienda aclaró que las modificaciones no crean nuevos impuestos ni cambian las obligaciones tributarias vigentes. Los contribuyentes y profesionales que ofrecen servicios contables deberán verificar los datos requeridos y familiarizarse con los nuevos campos antes de presentar las declaraciones.