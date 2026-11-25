TikTok se consolida en una plataforma con una participación cada vez mayor de la población adulta en Costa Rica. Además, registra un incremento en la cantidad promedio de cuentas activas mensuales.

Los datos corresponden al estudio Radiografía del Costarricense Conectado 2026, que fue presentado por Óscar Solano, vicepresidente de Shift Latam, durante el evento RED506, organizado por El Financiero.

De acuerdo con el informe, en 2026 aumentó la participación de las personas adultas, mayores de 35 años, en TikTok, en comparación con el estudio publicado el año pasado.

La población de 35 años o más pasó de representar el 25% de las cuentas de TikTok, según la composición por edad, en 2025, al 31% en la edición más reciente.

Por el contrario, la participación de los grupos más jóvenes disminuyó, aunque estos aún son, con diferencia, los de mayor peso dentro de la plataforma. El grupo de 13 a 24 años pasó de representar el 50% de las cuentas, según la composición por edad, en 2025, al 44% en 2026.

Por su parte, la participación de las personas de entre 25 y 34 años en esta red social se mantuvo sin cambios, en el 25%, de acuerdo con el estudio, presentado este miércoles 25 de noviembre.

Óscar Solano, vicepresidente de Shift Latam, expuso un estudio sobre consumo de plataformas digitales en Costa Rica. (John Durán/La Nación)

En TikTok predomina el formato de video corto (84%) y, en menor medida, los contenidos más extensos (6%). El 10% restante corresponde a otros formatos, como fotografías.

La cantidad promedio de cuentas activas mensuales de esta red social en Costa Rica también aumentó este año frente al registro de 2025, al pasar de 3,25 millones a 3,70 millones.

Estas cifras corresponden a cuentas y no a personas únicas, pues un usuario puede tener más de un perfil activo. También crecieron Instagram, YouTube, WhatsApp y LinkedIn, aunque TikTok registró el mayor incremento en términos nominales.

Consumo de contenido

En cuanto al consumo de contenidos, tres plataformas concentran el 76% del tiempo: TikTok representa el 32%; YouTube, el 25%; e Instagram, el 19%. El 24% restante corresponde a otras plataformas. De estas, solamente TikTok aumentó su participación.

En Costa Rica, el estudio identificó 5,4 millones de cuentas activas en plataformas digitales y alrededor de 4,78 millones de personas usuarias.

Más hogares tienen suscripción a ‘streaming’

En tanto, Solano explicó que los servicios de streaming ocupan una parte importante de la vida digital de los hogares.

Según el estudio, en 2026 más de la mitad de los hogares (51%) contaba con una suscripción de pago. Esta proporción aumentó tres puntos porcentuales (p. p.) frente al informe del año pasado.

El tiempo diario que los usuarios de estas plataformas dedican a ver videos también aumentó en esta edición: pasó de 96 minutos en 2025 a 101 minutos en el informe más reciente.

Pablo Fonseca, director de El Financiero, brindó unas palabras al inicio del evento RED506. (JOHN DURAN/John Durán)

Uso de la IA

La inteligencia artificial (IA) en el mundo empresarial fue uno de los temas centrales del evento. De acuerdo con la información presentada, la adopción reportada de esta tecnología en Costa Rica aumentó del 26% en 2025 al 30,8% en 2026.

La adopción de la IA generativa avanza en todos los grupos de edad, con un incremento más marcado entre los más jóvenes. Por ejemplo, en la población de 13 a 17 años hubo un aumento de 12 puntos porcentuales, al pasar del 34% al 46%.

Por su parte, en el grupo de 18 a 24 años, el crecimiento fue de 11 puntos porcentuales, del 36% al 47%. En los grupos de mayor edad, los aumentos oscilaron entre nueve y dos puntos porcentuales, según el estudio.

La actividad contó con la participación de expositores como Rafael Quirós, director comercial de IFX Networks; Álvaro Meléndez, cofundador de Unpredator; Alexander Mora, gerente y fundador de Tecapro; y Alejandro Pulido, consultor sénior de Transformación Digital de Grant Thornton, entre otros.