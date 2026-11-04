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Economía

Tesla y SpaceX, empresas de Musk, caen en Wall Street tras victoria demócrata

El hombre más rico del mundo inyectó cerca de $500 millones para apoyar a los republicanos

Musk
Poco después de iniciada la sesión, SpaceX registraba una caída del 2,1% y Tesla, del 4%. Ambas compañías de Elon Musk. JIM WATSON
AFP

Washington, Estados Unidos. Las acciones de SpaceX y Tesla, empresas de Elon Musk, caían en las primeras operaciones este miércoles en Wall Street (Bolsa de Nueva York) después de que los demócratas consiguieran una aplastante victoria en las legislativas de Estados Unidos frente a los republicanos, apoyados por el hombre más rico del mundo.

Poco después de iniciada la sesión, SpaceX registraba una caída del 2,1% y Tesla, del 4%. Musk donó casi $500 millones a varias candidaturas republicanas, como en el estado de Texas, donde los demócratas lograron victorias históricas el martes.

El hombre más rico del mundo inyectó cerca de $500 millones para apoyar a republicanos —quienes sufrieron una contundente derrota en las urnas el martes—, en un país donde la Corte Suprema ha eliminado prácticamente todos los límites al gasto electoral permitido.