Tesla y SpaceX, empresas de Musk, caen en Wall Street tras victoria demócrata

Washington, Estados Unidos. Las acciones de SpaceX y Tesla, empresas de Elon Musk, caían en las primeras operaciones este miércoles en Wall Street (Bolsa de Nueva York) después de que los demócratas consiguieran una aplastante victoria en las legislativas de Estados Unidos frente a los republicanos, apoyados por el hombre más rico del mundo.

Poco después de iniciada la sesión, SpaceX registraba una caída del 2,1% y Tesla, del 4%. Musk donó casi $500 millones a varias candidaturas republicanas, como en el estado de Texas, donde los demócratas lograron victorias históricas el martes.

El hombre más rico del mundo inyectó cerca de $500 millones para apoyar a republicanos —quienes sufrieron una contundente derrota en las urnas el martes—, en un país donde la Corte Suprema ha eliminado prácticamente todos los límites al gasto electoral permitido.

Para Musk, aliado de Trump, el trago más amargo fue, sin duda, la clara derrota del ultraconservador Ken Paxton en la contienda para elegir uno de los dos senadores de Texas, el estado donde el empresario decidió trasladar desde California la mayor parte de sus compañías.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Elon Musk durante la cumbre "Edad de Oro de la Innovación Estadounidense" en el Instituto de la Paz, en Washington D. C., el 8 de octubre de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)

A pesar de que el dueño de SpaceX y Tesla desembolsó más de $220 millones a favor del exfiscal general de Texas, cuya larga trayectoria está salpicada de escándalos, fue James Talarico, un demócrata de 37 años relativamente nuevo en la política, quien se hizo con el escaño de senador.

“Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no es rival para el pueblo de Texas”, celebró este exprofesor de secundaria que trabajó en un barrio pobre de San Antonio.

El miércoles, Musk —el mayor “megadonante” de estos comicios— se mostró sarcástico ante la serie de duros reveses sufridos por los republicanos, quienes perdieron el control de ambas cámaras del Congreso.

“Me da la impresión de que la interferencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez”, ironizó el multimillonario. En otro mensaje conciso en la red social X, expresó su preocupación por una posible ralentización en la instalación de centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. “Los centros de datos en el espacio parecen ahora especialmente atractivos”, comentó.

Wall Street abre en verde

Por el contrario, los principales índices de la Bolsa de Nueva York abrió con robustas subidas luego de la contundente victoria de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos, lo que reduce en parte las incertidumbres políticas pero aumenta las dudas sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Esta apertura va en contra de las previsiones de algunos inversores, que preveían una caída de la bolsa en caso de que se impusieran los demócratas por temor a futuros obstáculos para la construcción de centros de datos, vitales para el funcionamiento y desarrollo de la IA.

Los mercados también temían que Donald Trump impugnara los resultados en caso de derrota ajustada de sus candidatos. A los 20 minutos de la apertura de la sesión, el Dow Jones subía un 2,3%, hasta los 52.953,18 puntos.

El S&P 500, ganaba 1,7%, hasta los 7.694,75 puntos, mientras que el Nasdaq se disparaba un 2,2%, hasta los 25.920,52 puntos. “En cierto modo, ya hemos dejado atrás esta incertidumbre”, afirmó Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones. “Quizá la magnitud de los avances demócratas haya sido una pequeña sorpresa, pero el resultado ya se esperaba desde hace tiempo”.

Kourkafas prevé que los mercados vuelvan a centrar su atención en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y los datos económicos clave, incluido el informe oficial del mercado laboral de octubre que se publicará a finales de esta semana.

El miércoles, la empresa de gestión de nóminas ADP informó de que el crecimiento del empleo en el sector privado fue de 86.000 puestos el mes pasado, lo que supone un ligero descenso respecto a los 90.000 del mes anterior, aunque sigue por encima de las expectativas del mercado.