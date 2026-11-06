AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Tesla reducirá gradualmente la fabricacion de la Cybertruck, anuncia Musk

Elon Musk no precisó si se llevará la producción a otra fábrica o si se dejará de producir por completo

Tesla, Elon Musk, Cybertruck
Este coloso de acero inoxidable con aspecto futurista se presentó en noviembre de 2019, y Musk afirmó en aquel momento que había recibido 250.000 pedidos por adelantado. FREDERIC J. BROWN
AFP