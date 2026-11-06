AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Supén reforma las reglas para prevenir el lavado de dinero en las operadoras de pensiones

Superintendencia modificó las reglas contra el lavado de dinero en el ROP, FCL y fondos voluntarios. Sepa si su cuenta tendrá controles simplificados o más rigurosos

En la imagen una pareja joven escalando pocas monedas, y una pareja mayor escalando sobre muchas monedas
Reforma impulsada por la Supén se publicó en el diario oficial La Gaceta este martes 3 de noviembre. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez