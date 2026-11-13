Sugeval abre procedimiento sancionatorio contra BCR SAFI y 33 personas por la compra de 8 inmuebles

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) ordenó la apertura del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio contra BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) y 33 personas, entre empleados, exfuncionarios y exdirectivos del Banco de Costa Rica (BCR).

El trámite se inició ante posibles infracciones a la normativa reguladora del mercado de valores por la adquisción de ocho inmuebles por parte de la subsidiaria del BCR, según la resolución SGV-R-1-2025 que ordenó la apertura del expediente J60-0-178.

Contra BCR SAFI, la Superintendencia investiga siete posibles infracciones entres las cuales están la compra de “ ocho inmuebles que, por sus características y condiciones físicas y estructurales al momento de su adquisición, podrían haber constituido activos no autorizados para dichos fondos de inversión inmobiliarios ”, se indica en el hecho relevante de la resolución de Sugeval.

Entre las propiedades adquiridas esta BC Uruca 02. En este, la sociedad del BCR habría omitido suministrar información oportuna y relevante caso se dos inversionistas respecto de la adquisición y operación del inmueble denominado, según Sugeval.

El grupo empresarial del exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le cobró $26,2 millones a BCR SAFI por el inmueble BC Uruca 02, un complejo de bodegas que, seis meses antes de la venta, había adquirido en $6,6 millones.

En octubre pasado, la subsidiaria del banco estatal informó que compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a sus inversionistas por un monto de $89,36 millones , para cumplir con una orden de la Superintendencia.

La empresa del BCR adquirió el inmueble, en febrero del 2020, en $70,8 millones para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.

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