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Economía

Sugeval abre procedimiento sancionatorio contra BCR SAFI y 33 personas por la compra de 8 inmuebles

Superintendencia indaga posibles infracciones por parte de la subsidiaria del BCR en la compra de las propiedades, entre estas una vendida por el grupo empresarial del exdiputado Humberto Vargas

BCR SAFI adquirió las bodegas BC Uruca 02, en $26,2 millones, al grupo empresarial del exdiputado Humberto Vargas Corrales en el 2018.
BCR SAFI adquirió las bodegas BC Uruca 02 en $26,2 millones en el 2018. Sugeval abrió un proceso sancionatorio por las inversiones hechas al inmueble. Fotomontaje hecho en Canva con imágenes de BCR SAFI
Óscar Rodríguez