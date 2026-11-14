¿Su cantón tiene las mejores o las peores calles? Consulte el ‘ranking’ del Índice de Competitividad Nacional

Las condiciones de las carreteras cantonales varían considerablemente en Costa Rica. En algunos territorios, una gran parte de la red vial está en buenas o excelentes condiciones, mientras que en otros esa proporción ni siquiera alcanza el 10%.

El Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) y publicado este viernes 13 de noviembre, muestra que los 10 cantones con los mejores puntajes en el estado de su red vial se distribuyen entre cinco provincias: cuatro pertenecen a Heredia, tres a San José y los restantes son de Cartago, Alajuela y Puntarenas.

Tibás es el cantón que ocupa la primera posición, con un 98,5% de su red vial cantonal en estado excelente o bueno . Es, además, el único municipio que supera el 90% en este indicador. Heredia aparece en el segundo lugar, con un 89,6%.

El top 10 lo completan La Unión, Escazú, San Rafael de Heredia, Belén, Moravia, Flores, Atenas y Osa.

De acuerdo con el informe, para determinar la condición de las vías, el indicador consideró la condición que prevalece en al menos el 80% de cada calle o camino y es determinada por las municipalidades mediante profesionales competentes y criterios de observación.

En contraste, Paraíso, por ejemplo, reporta que apenas un 4,5% de su red vial está en buen o excelente estado , según el informe. Quepos y Upala también figuran entre los cantones con los resultados más bajos, pues registran porcentajes inferiores al 10%.

Mejorar las condiciones de las carreteras es importante, pero no garantiza, por sí solo, una mayor fluidez del tránsito. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Calles en buen estado no necesariamente significan menos presas

Sin embargo, el ICN 2026 advierte que un buen resultado en el estado de las carreteras no necesariamente implica un mejor desempeño en otros aspectos de la infraestructura de transporte.

Cantones como Escazú, Santa Ana, Moravia, Vázquez de Coronado y Goicoechea registran puntuaciones altas en el estado de su red vial, pero un bajo desempeño en conectividad vial, asevera el informe.

También se presentan situaciones distintas en territorios como Hojancha, Alvarado y Los Chiles, donde, pese a que una proporción reducida de la red vial cantonal está en buen estado, no se registran altos niveles de congestión.