AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

¿Su cantón tiene las mejores o las peores calles? Consulte el ‘ranking’ del Índice de Competitividad Nacional

En un cantón, el 98,5% de la red vial está en buenas o excelentes condiciones, según el Índice de Competitividad Nacional 2026

Carretera a San Ramón
Carreteras en buen estado no necesariamente significan menos presas, según el Índice de Competitividad Nacional 2026 Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez