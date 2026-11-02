Solo una región de Costa Rica tuvo aumento en ingresos de hogares

Solo una de las seis regiones de planificación de Costa Rica registró un aumento en los ingresos de los hogares en 2026, en comparación con el año anterior, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Según la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizada el 27 de octubre, los hogares de la región Chorotega fueron los únicos que, en promedio, experimentaron un incremento en sus ingresos.

Esta región comprende la provincia de Guanacaste y está conformada por los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.

La Chorotega fue la segunda región con el ingreso promedio por hogar más alto, solamente superada por la Central. Los ingresos promedio aumentaron en ¢38.131, al pasar de ¢1.007.681 en 2025 a ¢1.045.812 en 2026.

El incremento se explica por un aumento de ¢35.649 en los ingresos autónomos, que pasaron de ¢142.164 en 2025 a ¢177.813 en 2026. De igual manera, creció el rubro de “Otras transferencias”, en ¢13.955, al pasar de ¢129.139 a ¢143.094. En menor medida, también aumentaron los subsidios estatales y las rentas de la propiedad.

Este crecimiento fue parcialmente contrarrestado por una reducción de ¢18.654 en los ingresos salariales. La disminución no fue suficiente para compensar los aumentos registrados en los otros rubros.

En las otras cinco regiones del país, los ingresos promedio por hogar experimentaron reducciones de entre ¢31.159 y ¢83.561, de acuerdo con las cifras del INEC.

La región Chorotega está conformada por 146.758 hogares, lo que la convierte en la tercera región con menos hogares, solamente por encima de la Pacífico Central y la Brunca en cuanto a tamaño. La Central es, con diferencia, la más grande, con más de un millón de hogares.

En cuanto a la evolución de la pobreza, en la región Chorotega el indicador disminuyó del 18,7% al 17,2%, es decir, 1,5 puntos porcentuales (p. p.) menos. Sin embargo, esta variación no fue estadísticamente significativa.

A nivel nacional, la pobreza afecta al 15,4% de los hogares costarricenses en 2026. Este porcentaje equivale a 298.713 hogares, un aumento de 0,2 p. p. con respecto a 2025, cuando el INEC calculó el indicador en 15,2%. No obstante, la variación no es estadísticamente significativa.

Esta región comprende la provincia de Guanacaste y está conformada por los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Alta desigualdad

Según la región de planificación, la Brunca presenta el coeficiente de Gini por hogar más alto, con 0,532, frente al 0,528 del año pasado. Le sigue la Chorotega, con 0,504, por encima del 0,485 registrado en 2025.

El coeficiente de Gini es un indicador utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares de una sociedad. Sus valores oscilan entre cero y uno: cuanto más se acerca a uno, mayor es la concentración de los ingresos, mientras que una disminución refleja una distribución más equitativa.

A nivel nacional, el coeficiente de Gini por hogar se estimó en 0,492 en 2026, sin cambios estadísticamente significativos con respecto a 2025. Además, este valor iguala el mínimo registrado en la serie de la Enaho, correspondiente a 2024.

Ingresos caen a nivel nacional

A nivel nacional, la encuesta muestra que el ingreso promedio de los hogares disminuyó un 3,8% en el último año, una variación que el INEC calificó como estadísticamente significativa.

Eddy Madrigal, director del estudio, señaló que la caída podría estar relacionada con las condiciones del mercado, la disminución de los ingresos laborales y un posible efecto del tipo de cambio.

El ingreso mensual promedio por hogar se estimó en ¢1.163.728 en 2026, frente a los ¢1.209.825 de 2025. Esto representa una reducción real de ¢46.097 entre ambas mediciones.

Por zona de residencia, los hogares urbanos registraron un ingreso mensual promedio de ¢1.292.429, cifra que representa una caída estadísticamente significativa del 4,7% en comparación con los ¢1.355.642 de 2025.

En la zona rural, la disminución fue mucho más moderada: del 1% al pasar de ¢827.547 en 2025 a ¢819.082 en la encuesta más reciente.