AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Solo una región de Costa Rica tuvo aumento en ingresos de hogares

En las otras cinco regiones del país se redujo el ingreso de los hogares en comparación al 2025, según el INEC

17/07/2025 Cañas, Guanacaste. El sol radiante fue el protagonista en el atardecer de este miércoles. El clima es espectacular y muy cararecterístico de la zona. Foto: Rafael Pacheco Granados
El cantón de Cañas, en Guanacaste, es uno de los que forma parte de la región Chorotega. Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes

Solo una de las seis regiones de planificación de Costa Rica registró un aumento en los ingresos de los hogares en 2026, en comparación con el año anterior, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Según la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizada el 27 de octubre, los hogares de la región Chorotega fueron los únicos que, en promedio, experimentaron un incremento en sus ingresos.

Esta región comprende la provincia de Guanacaste y está conformada por los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.