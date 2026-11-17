Aunque cada vez más personas se incorporan a los planes voluntarios de pensiones y realizan aportes periódicos, Costa Rica todavía registra una baja participación en esta modalidad de ahorro previsional , que permite acumular recursos adicionales para complementar los ingresos durante la jubilación.

Los datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) muestran que, a setiembre del 2026, solo 100.238 personas realizaban contribuciones a los planes voluntarios individuales o colectivos , es decir, un 4,23% de la población económicamente activa (PEA) la cual era de 2,37 millones de personas.

En total, la Supén registra 231.648 afiliados (un 9,2% de la PEA), pero 131.410 no hacían aportes mensuales.

El país está entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el menor porcentaje de trabajadores con un plan de jubilación voluntaria, según un estudio publicado a inicios de noviembre.

Para la Superintendencia, se considera afiliada a una persona física que cuenta con un saldo acumulado mayor a cero.

Los planes de pensiones voluntarios permiten a los trabajadores complementar los recursos que recibirán del fondo de retiro básico y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) durante su jubilación.

A setiembre pasado, los activos administrados por los planes voluntarios de pensiones ascendían a ¢755.349 millones.

¿Qué explica la baja participación?

Entre los factores que podrían explicar la baja participación en este tipo de planes de pensiones, según Supén, figuran las limitaciones para ahorrar regularmente y a una insuficiente cultura de ahorro previsional .

Ante esta situación, la Superintendencia considera necesario facilitar la afiliación y los aportes, fortalecer la comunicación sobre los beneficios de estos planes y simplificar los trámites de acceso, sin dejar de lado el resguardo de los incentivos económicos y fiscales al ahorro.

Los montos mínimos para la apertura varían según la operadora de pensiones, pero suelen arrancar desde ¢5.000 en planes en colones y desde $10 en opciones en dólares. (Shutterstock/Shutterstock)

OCDE señala baja participación

La baja participación en los planes voluntarios de pensiones en Costa Rica también fue señalada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el organismo, con datos a 2025, menos del 10% de la población en edad de trabajar en Costa Rica participa en planes voluntarios personales. Esta proporción ubica al país entre los miembros de la organización con menor participación en este tipo de fondos .

No obstante, el informe Perspectivas de las Pensiones de la OCDE 2026 (OECD Pensions Outlook 2026) muestra un incremento en los últimos años. Entre 2016 y 2025, la proporción de la población en edad de trabajar que participaba en estos planes en Costa Rica pasó del 4,5% al 6,2%, según las estadísticas mundiales de pensiones del organismo.

Aunque la proporción aumentó según la OCDE, la participación sigue siendo baja.

Tipos de planes voluntarios

En Costa Rica, los planes voluntarios individuales se administran mediante dos fondos, denominados A y B, disponibles en colones y dólares . En el fondo B se mantienen los contratos suscritos en moneda nacional o extranjera después de la entrada en vigor de la Ley de Protección al Trabajador (7.983).

Según la Supén, cinco operadoras de pensiones complementarias (OPC) ofrecen planes voluntarios individuales de jubilación en colones: Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones y Vida Plena. Salvo esta última, las otras cuatro también ofrecen los productos en dólares.

Además, existen planes voluntarios colectivos, tanto en colones como en dólares, que son administrados por BAC Pensiones.

A setiembre pasado, de acuerdo con datos de la Superintendencia, los activos administrados por los planes voluntarios de pensiones ascendían a ¢755.349 millones .

“Estamos muy cortos”, dice jerarca de Supén

Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, reconoció que la participación en estos planes es reducida. Según indicó recientemente, alrededor del 9% de la población económicamente activa (PEA) tiene abierto un plan de pensión voluntario, pero solo cerca del 4% realiza aportes periódicos.

“Estamos muy cortos nosotros (...) Si todos supiéramos los beneficios que tiene la pensión voluntaria, todos aportaríamos” , dijo Alvarado el pasado 14 de octubre, durante una charla para la prensa.

En Costa Rica, cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un plan de pensión voluntario en colones o dólares, y realizar aportes según su capacidad de ahorro .

El superintendente de Pensiones destacó que esta modalidad ofrece beneficios a sus afiliados, entre ellos ventajas fiscales para quienes realizan contribuciones.

Uno de ellos es que los rendimientos que generan los títulos valores en los que se invierten los recursos están exentos del impuesto sobre la renta . Esto representa una ventaja frente a una persona que invierte directamente en títulos valores, cuyos intereses están sujetos, en general, a una retención del 15%.

Además, la Ley de Protección al Trabajador permite considerar los aportes al plan voluntario de pensión como gastos deducibles para el pago del impuesto sobre la renta y las cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con un tope máximo del 10% de sus ingresos.

Para ejemplificar este beneficio, mencionó que si hipotéticamente una persona gana ¢1 millón y aporta ¢50.000 a su plan voluntario, las cargas sociales se calcularían sobre ¢950.000, en lugar de sobre el salario completo. “Por consiguiente, pago menos cargas sociales ”, dijo.

El jerarca de Supén, por su parte, se refirió a los retos de comunicación de estos productos y reconoció que la industria y la Superintendencia podrían no estar logrando transmitir adecuadamente sus ventajas.

“Quizás hemos sido incapaces en la industria y en la Superintendencia de Pensiones en comunicar efectivamente esto”, señaló.