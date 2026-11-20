La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) abrió un concurso exclusivo para personas con discapacidad con el fin de conformar un registro de elegibles en áreas de estadística y ciencias agropecuarias.

Las vacantes ofrecen salarios globales que oscilan entre ¢561.740 y ¢904.266 mensuales.

Servicio Civil busca estadístico y técnicos agropecuarios para los ministerios de Justicia y Paz y Agricultura y Ganadería. (Shutterstock)

Las plazas corresponden al Ministerio de Justicia y Paz y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con ubicaciones en las provincias de San José y Alajuela. El trámite de inscripción se realiza de forma digital mediante el Registro de Oferentes de la entidad.

El perfil académico exigido varía según la clase de puesto e incluye desde bachillerato en educación media, con título técnico medio, hasta el grado universitario de bachillerato.

Todas las opciones requieren jornada de tiempo completo en horario diurno, disponibilidad para viajar dentro del país y aportar la certificación o el carné de condición de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Estadístico de Servicio Civil 1

Institución: Ministerio de Justicia y Paz.

Ministerio de Justicia y Paz. Ubicación: distrito Catedral, cantón Central de San José.

distrito Catedral, cantón Central de San José. Especialidad: Formación Estadística.

Formación Estadística. Salario global: ¢904.266 mensuales.

¢904.266 mensuales. Requisito académico: bachillerato universitario en una carrera contemplada dentro de la Formación Estadística.

bachillerato universitario en una carrera contemplada dentro de la Formación Estadística. Experiencia: no aplica.

no aplica. Condiciones: horario diurno, jornada de tiempo completo, disponibilidad para viajar dentro del país y aportar certificación o carné de condición de discapacidad emitido por Conapdis.

Técnico de Servicio Civil 1

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ubicación: San Rafael de Guatuso, Alajuela.

San Rafael de Guatuso, Alajuela. Especialidad: Ciencias Agropecuarias (subespecialidad generalista).

Ciencias Agropecuarias (subespecialidad generalista). Salario global: ¢561.740 mensuales.

¢561.740 mensuales. Requisito académico: segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria relacionada con la especialidad del puesto, o bien bachillerato en educación media (o título equivalente) y título de técnico o técnico medio en un área afín.

segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria relacionada con la especialidad del puesto, o bien bachillerato en educación media (o título equivalente) y título de técnico o técnico medio en un área afín. Experiencia: no aplica.

no aplica. Condiciones: horario diurno, jornada de tiempo completo, disponibilidad para viajar dentro del país y aportar certificación o carné de condición de discapacidad emitido por Conapdis.

Técnico de Servicio Civil 3

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ubicación: distrito Atenas, cantón Atenas, Alajuela.

distrito Atenas, cantón Atenas, Alajuela. Especialidad: Ciencias Agropecuarias (subespecialidad generalista).

Ciencias Agropecuarias (subespecialidad generalista). Salario global: ¢780.957 mensuales.

¢780.957 mensuales. Requisito académico: existen tres opciones para cumplir con este apartado: poseer diplomado o tercer año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente; contar con segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria afín; o tener bachillerato en educación media (o título equivalente) junto con un título de técnico o técnico medio relacionado.

existen tres opciones para cumplir con este apartado: poseer diplomado o tercer año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente; contar con segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria afín; o tener bachillerato en educación media (o título equivalente) junto con un título de técnico o técnico medio relacionado. Experiencia: cuatro años en labores relacionadas con la especialidad, el cargo o la educación técnica objeto de la contratación (este requisito no aplica en caso de poseer diplomado o grado superior, o bien el tercer año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente).

cuatro años en labores relacionadas con la especialidad, el cargo o la educación técnica objeto de la contratación (este requisito no aplica en caso de poseer diplomado o grado superior, o bien el tercer año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente). Condiciones: horario diurno, jornada de tiempo completo, disponibilidad para viajar dentro del país y aportar certificación o carné de condición de discapacidad emitido por Conapdis.

Las personas interesadas pueden consultar los demás requisitos académicos en el Manual de Clases y Especialidades de la institución y registrar o revisar su oferta de servicios digital en este sitio electrónico.

El plazo para completar la inscripción vence el martes 24 de noviembre.