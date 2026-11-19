El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió concursos externos para ocupar tres plazas en áreas operativas y de gestión relacionadas con sistemas de agua y administración de proyectos.

Los puestos contemplan salarios globales que van desde los ¢488.669 hasta los ¢780.957 mensuales, según la Ley Marco de Empleo Público 10159.

AyA busca personal desde tercer grado escolar hasta nivel universitario para tres plazas en San José. (Alonso Tenorio)

Las vacantes se ubican en la provincia de San José, específicamente en Pavas, Curridabat y Puriscal. Para participar, las personas interesadas deben postularse de manera obligatoria en la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y revisar los carteles específicos en el sitio web institucional.

Los requisitos académicos varían según el cargo e incluyen desde primer ciclo aprobado de educación general básica (tercer grado) hasta estudios universitarios o parauniversitarios de diplomado, además de experiencia laboral comprobada y licencias de conducir vigentes para determinados puestos.

Oficial general sistemas de agua diversas dependencias

Esta plaza pertenece a la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y se ubica en Cipreses de Curridabat (Plantel Cipreses-Sistema de Jericó). El puesto ofrece un salario global de ¢488.669 mensuales (o salario base de ¢324.750 más pluses según la Ley 9635).

Formación académica: segundo ciclo de enseñanza general básica (sexto grado) o certificados de conclusión de estudios de educación especial o vocacional. Cuenta con un grupo alternativo de requisitos que solicita primer ciclo aprobado de educación general básica (tercer grado) o título equivalente.

segundo ciclo de enseñanza general básica (sexto grado) o certificados de conclusión de estudios de educación especial o vocacional. Cuenta con un grupo alternativo de requisitos que solicita primer ciclo aprobado de educación general básica (tercer grado) o título equivalente. Experiencia: dos años en labores relacionadas con la clase de puesto, cargo o especialidad.

Oficial experto sistemas de agua diversas dependencias

El cargoestá adscrito a la Macrozona Oeste Puriscal, en el Plantel mantenimiento de redes Puriscal, ubicado en Santiago de Puriscal. El salario global asciende a ¢552.607 mensuales (salario base de ¢363.950 más pluses de ley).

Formación académica: tercer ciclo de educación general básica (noveno grado) o título equivalente. Dispone de un grupo alternativo de requisitos que acepta sexto grado o certificados de educación especial o vocacional.

tercer ciclo de educación general básica (noveno grado) o título equivalente. Dispone de un grupo alternativo de requisitos que acepta sexto grado o certificados de educación especial o vocacional. Experiencia: cuatro años en labores relacionadas con la clase de puesto, cargo o especialidad.

en labores relacionadas con la clase de puesto, cargo o especialidad. Requisito legal: licencia de conducir vigente D3 para transmisión manual.

Gestor experto sistemas de agua

La vacante corresponde al área de Administración de Proyectos (Maestros de Obras) de la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, en la sede de Pavas.

El puesto tiene un salario global de ¢780.957 mensuales (salario base de ¢463.000 más pluses) y está dirigido a las carreras de Ingeniería en Construcción e Ingeniería Civil.

Formación académica: diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente; segundo año aprobado más cuatro años de experiencia en la especialidad ; o bachillerato en educación media más título de técnico en construcción, albañilería y maestro de obras, junto con cuatro años de experiencia relacionada.

diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente; segundo año aprobado ; o bachillerato en educación media más título de técnico en construcción, albañilería y maestro de obras, junto con cuatro años de experiencia relacionada. Requisito legal: licencia de conducir B1 de transmisión manual.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar deberán ingresar de manera obligatoria al enlace https://www.ane.cr/para registrar su oferta.

Adicionalmente, deberán acceder a https://www.aya.go.cr/inicio/b/concursos_externos, donde encontrarán el cartel oficial con todos los requisitos solicitados. La institución no detalló una fecha límite de recepción en las convocatorias publicadas.