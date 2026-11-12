Servicio Civil abre plaza para personas con discapacidad en Limón: vea los requisitos

La Dirección General de Servicio Civil abrió una convocatoria para conformar un registro de elegibles exclusivo para personas con discapacidad, con el objetivo de cubrir puestos con labores de oficina.

El proceso se gestiona de manera digital a través del Registro de Oferentes de la entidad y el puesto se ubica en el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón, específicamente para desempeñar funciones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Por tratarse de un concurso reservado para personas con discapacidad, es indispensable aportar la certificación o el carné emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

La Dirección General de Servicio Civil abrió un registro de elegibles para oficinista en Siquirres, exclusivo para personas con discapacidad. (Shutterstock)

Para participar en este concurso, las personas interesadas deben contar con el título de bachiller en educación media o su equivalente y acreditar capacitación específica acorde con la especialidad del puesto, sin que se exija experiencia laboral previa.

La vacante corresponde a la clase de oficinista de Servicio Civil 1, en la especialidad de labores varias de oficina, y ofrece un salario global de ¢401.896 mensuales.

Además del título de secundaria, la convocatoria solicita capacitación específica acorde con el área o, en su defecto, una certificación o constancia que demuestre que la persona candidata posee los conocimientos o el dominio del oficio respectivo, siempre que en los programas académicos no consten cursos de igual naturaleza.

Entre las condiciones particulares del cargo, la convocatoria establece que el nombramiento requiere jornada de tiempo completo en horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes, en el siguiente enlace: https://www.dgsc.go.cr/ro.html

El periodo de registro finaliza el miércoles 18 de noviembre de 2026.