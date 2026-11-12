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Economía

Servicio Civil abre plaza para personas con discapacidad en Limón: vea los requisitos

La convocatoria busca conformar una nómina para labores en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Billetes, salarios, Costa Rica
Servicio Civil abre registro de elegibles exclusivo para personas con discapacidad en Siquirres de Limón. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez