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Economía

Servicio Civil abre plazas en ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Salud con salarios de hasta ¢1,3 millones: estos son los requisitos

Conozca los perfiles académicos solicitados, la experiencia requerida, las ubicaciones de los puestos y las fechas límite para postularse

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Servicio Civil busca profesionales en ingeniería, estadística, educación e inspectores para tres ministerios. Imagen con fines ilustrativos
Marianela Arias Vilchez