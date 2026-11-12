Servicio Civil abre plazas en ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Salud con salarios de hasta ¢1,3 millones: estos son los requisitos

La Dirección General de Servicio Civil habilitó procesos para conformar registros de elegibles en cuatro especialidades distintas dentro de los ministerios de Seguridad Pública, de Justicia y Paz y de Salud. Los puestos ofrecen salarios globales mensuales que oscilan entre ¢621.112 y ¢1.328.997.

La recepción de postulaciones se gestiona de forma digital mediante la base de datos del Registro de Oferentes de esa entidad. Las vacantes se distribuyen en las provincias de San José y Limón, en jornada de tiempo completo y horario diurno.

La Dirección General de Servicio Civil habilitó registros de elegibles para cuatro puestos en tres ministerios, con salarios globales de hasta ¢1.328.997. (Shutterstock/Shutterstock)

Los requisitos académicos varían según la clase del puesto e incluyen desde la conclusión del tercer ciclo de Educación General Básica o bachillerato en educación media hasta grados universitarios de bachillerato y licenciatura, además de experiencia laboral específica.

En todos los casos, se exige disponibilidad para viajar dentro del país.

Profesional de servicio civil 2 en Ingeniería Electromecánica

Esta convocatoria corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, con sede en Guápiles, Pococí de Limón.

La plaza ofrece un salario global de ¢1.328.997 y solicita una licenciatura en carrera atinente a la especialidad, así como dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el cargo.

El plazo límite de registro vence el 18 de noviembre de 2026.

Profesional de servicio civil 2 en Educación en el Sistema Penitenciario

Este puesto, con subespecialidad en enseñanza primaria en el sistema penitenciario, es para laborar en el Ministerio de Justicia y Paz en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.

El cargo contempla un salario global de ¢1.328.997 y exige licenciatura en una carrera atinente y dos años de experiencia profesional en la especialidad.

La fecha límite para inscribirse es el 17 de noviembre de 2026.

Estadístico de servicio civil 2 en Formación Estadística

También en el Ministerio de Justicia y Paz, en Zapote, San José, se requiere conformar un registro de elegibles para este cargo.

El puesto tiene un salario global de ¢963.637 y demanda bachillerato universitario en una carrera contemplada en esa especialidad, además de dos años de experiencia en labores profesionales afines.

El periodo de inscripción cierra el 17 de noviembre de 2026.

Inspector de servicio civil 1 en Manejo Integrado de Vectores

El Ministerio de Salud Pública abrió este registro con ubicación en Pavas, San José y un salario global de ¢621.112.

Para este puesto se requiere bachiller en educación media o título equivalente con dos años de experiencia relacionada, o bien, certificado de conclusión del tercer ciclo de la Educación General Básica y seis años de experiencia en labores afines.

El plazo máximo para postularse finaliza el 16 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la base de datos del Registro de Oferentes, en esta dirección.

Asimismo, las atinencias académicas de cada puesto están disponibles para consulta en el Manual de Clases y Especialidades (Título Primero) de la Dirección General de Servicio Civil.