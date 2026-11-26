La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) remitió una carta a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la que solicitó una rebaja en la tasa de política monetaria (TPM).

La petición se hizo este jueves previo al anuncio que dará Róger Madrigal, presidente del BCCR, sobre el nuevo nivel de la TPM.

El sector exportador pidió aprobar una reducción de 25 puntos base en la tasa de política monetaria . La solicitud busca llevar el indicador del 3% al 2,75%.

Según un comunicado publicado en su página de Facebook, Cadexco señaló que Costa Rica necesita una política monetaria que “responda a su realidad económica” y que “contribuya a preservar las condiciones necesarias para invertir, producir y generar empleo”.

Los representantes del sector exportador también argumentaron que continúa la apreciación del colón frente al dólar y que existen presiones sobre la competitividad, la inversión y el empleo.

La carta está firmada por Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El sector productivo nacional no puede seguir absorbiendo indefinidamente el costo de condiciones macroeconómicas que comprometen su competitividad y sostenibilidad”, indicó Cadexco en la carta.

En el documento, la Cámara afirmó que las condiciones macroeconómicas actuales justifican una revisión de la TPM, particularmente porque la inflación se mantiene por debajo del rango de tolerancia de la meta, establecido en ±1 punto porcentual alrededor del 3%.

Además, Cadexco solicitó al Banco Central comunicar los criterios, indicadores y condiciones macroeconómicas que orientarán las futuras decisiones sobre la TPM, ante el comportamiento de la inflación.

En su última proyección, el ente emisor prevé que la inflación entraría en el rango meta durante el segundo trimestre del 2027, dos trimestres antes de lo pronosticado previamente. Este cambio responde al impacto del incremento en los precios del petróleo sobre la inflación.

Este jueves 26 de noviembre, la Junta Directiva del Banco Central tomará la última decisión de política monetaria del 2026, de acuerdo con el calendario publicado por el ente emisor. Actualmente, la TPM se mantiene en 3%.