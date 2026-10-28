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Economía

Región Brunca pasó de reducir la pobreza en 2025 a ser la única donde aumentó en 2026

La pobreza en la región Brunca alcanzó el 27,3% en 2026, el nivel más alto de Costa Rica, según INEC

Paso Canoas, en el cantón de Corredores, es parte de la Región Brunca de Costa Rica. Este sector tuvo el incremento más elevado de la pobreza este año, según el INEC.
Paso Canoas, en el cantón de Corredores, es parte de la Región Brunca de Costa Rica. Este sector tuvo el incremento más elevado de la pobreza este año, según el INEC.
Luis Enrique Brenes

La región Brunca pasó de registrar una fuerte reducción de la pobreza en 2025 a convertirse en la única región de Costa Rica que experimentó un aumento estadísticamente significativo en el indicador en 2026, según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicada este 27 de octubre.

Según la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza alcanzó al 27,3% de los hogares de la región en 2026, es decir 3,5 puntos porcentuales (p.p) más respecto al 23,8% del 2025.

La Brunca fue la única región que registró un aumento estadísticamente significativo de la pobreza este año, mientras que las variaciones en las otras cinco no mostraron cambios estadísticamente significativos.