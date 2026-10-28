Región Brunca pasó de reducir la pobreza en 2025 a ser la única donde aumentó en 2026

La región Brunca pasó de registrar una fuerte reducción de la pobreza en 2025 a convertirse en la única región de Costa Rica que experimentó un aumento estadísticamente significativo en el indicador en 2026, según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), publicada este 27 de octubre.

Según la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza alcanzó al 27,3% de los hogares de la región en 2026, es decir 3,5 puntos porcentuales (p.p) más respecto al 23,8% del 2025.

La Brunca fue la única región que registró un aumento estadísticamente significativo de la pobreza este año, mientras que las variaciones en las otras cinco no mostraron cambios estadísticamente significativos.

La Huetar Caribe fue la segunda con un nivel de pobreza de un 22,2% para este año.

La Región Brunca está conformada por los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires de Puntarenas, y Pérez Zeledón de la provincia de San José .

Cambio radial en 12 meses

El resultado más reciente contrasta con lo observado el año pasado. En la Enaho de 2025, la pobreza en la región Brunca disminuyó 6,8 p. p. respecto a la medición del año anterior, de 2024, cuando alcanzó el 30,6%.

“La región Brunca tiene comportamientos muy extremos”, manifestó Eddy Madrigal, director de la encuesta. El vocero añadió que esta zona puede resentir cambios en el mercado laboral o en las políticas públicas, lo cual incide en sus resultados.

“No hay una respuesta clara de por qué la Brunca hace eso (subir y bajar pobreza). Lo cierto es que la región tiene una estructura de ingresos un poquito distinta a las demás regiones y muy volátil (...) Es complejo de explicar”, agregó Madrigal.

Eddy Madrigal, del INEC

En la Enaho de 2025, este territorio también registró una disminución estadísticamente significativa de la pobreza extrema, que se ubicó en el 6%. Esto representó una caída de 3,8 p. p. respecto al 9,8% de 2024.

En la encuesta más reciente, la pobreza extrema de la Brunca se situó en el 7,8%, según las cifras publicadas por el INEC. Por su parte, la pobreza no extrema afectó al 19,5% de los hogares de la región.

En 2026, la pobreza general de Costa Rica afectó al 15,4% de los hogares, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 3,8%.

La cifra de hogares en condición de pobreza ascendió a 298.713, frente a los 286.365 registrados en 2025, cuando el indicador se situó en el 15,2%. Aunque la incidencia aumentó 0,2 p. p., la variación no es estadísticamente significativa, según el INEC.

En 2026, la pobreza general afectó al 15,4% de los hogares costarricenses, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 3,8%. Imagen con fines ilustrativos: (Jose Cordero/José Cordero)

Ingresos caen

En contraste con el incremento del ingreso promedio de los hogares de la región Brunca registrado en 2025, cuando creció un 8,9% respecto a 2024, la Enaho de 2026 revela una fuerte caída en este rubro.

En esta región, el ingreso promedio de los hogares fue de ¢805.633 en 2026 , lo que representó una reducción de aproximadamente un 9,4% respecto a los ¢889.193 de 2025 . En términos nominales, el indicador disminuyó ¢83.560 .

A pesar del descenso, la Brunca ocupó el cuarto lugar en ingreso promedio de los hogares, por detrás de las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central. Esto se debe a que la Huetar Caribe y la Huetar Norte también registraron caídas importantes, del 3,8% y el 7,9%, respectivamente.

Al analizar los componentes del ingreso, la reducción se explica principalmente por los menores recursos percibidos por trabajo (¢31.028 menos), la caída de los ingresos autónomos (¢28.805 menos) y la disminución de las “otras transferencias” (¢27.334 menos).

En términos porcentuales, la mayor caída se registró en los ingresos por rentas de la propiedad, que disminuyeron un 36,7%, al pasar de ¢54.348 en 2025 a ¢34.375 en 2026. Un año antes, este rubro había registrado el mayor crecimiento relativo, del 126,42%, al aumentar desde los ¢24.002 de 2024.

El ingreso mensual promedio de los hogares a nivel nacional se estimó en ¢1.163.728 en 2026, frente a ¢1.209.825 en 2025. Esto representa una reducción de ¢46.097, equivalente al 3,8%.

La Enaho de 2026 será la última edición de esta encuesta antes de su integración con la Encuesta Continua de Empleo (ECE). La nueva herramienta estadística se divulgará bajo el nombre de Encuesta Continua de Hogares (ECH).

En cuanto a los ingresos y la pobreza, los datos estarán disponibles durante los primeros meses de 2028 y corresponderán a todo 2027, pues los indicadores pasarán a medirse mensualmente.