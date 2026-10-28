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Economía

Reforma al IVM: CCSS inició discusión en mesa de diálogo urgente sobre principal fondo de pensiones de Costa Rica

Proceso de diálogo se inició este miércoles y analizará cambios al principal régimen de pensiones del país, cuya reserva se agotaría antes de 2047

en la imagen la fachada de la CCSS y a la par unas manos de una adulta mayor sosteniendo un jarro de monedas
El régimen del IVM, el fondo de jubilaciones más grande del país, entró en una etapa decisiva para definir cómo se sostendrán las pensiones de más de 400.000 beneficiarios en las próximas décadas. Rafael Pacheco Granados y Shutterstock

Gustavo Ortega Campos y Mónica Cerdas Gómez

La mesa de diálogo que analizará la reforma para garantizar la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal fondo de pensiones del país, se instaló este miércoles 28 de octubre.

“De acuerdo con lo acordado por la Junta Directiva, el día de hoy se dio una reunión inicial de apertura de actividades mediante una sesión virtual”, confirmó la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a La Nación.

La entidad explicó que, en el contexto del inicio de la Mesa Técnica Nacional, el objetivo es generar una sesión de apertura interna de trabajo para definir temas logísticos, y, además, que diversos sectores participen en una conferencia sobre la experiencia uruguaya en materia de pensiones.