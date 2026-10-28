Reforma al IVM: CCSS inició discusión en mesa de diálogo urgente sobre principal fondo de pensiones de Costa Rica

La mesa de diálogo que analizará la reforma para garantizar la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal fondo de pensiones del país, se instaló este miércoles 28 de octubre.
“De acuerdo con lo acordado por la Junta Directiva, el día de hoy se dio una reunión inicial de apertura de actividades mediante una sesión virtual”, confirmó la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a La Nación.
La entidad explicó que, en el contexto del inicio de la Mesa Técnica Nacional, el objetivo es generar una sesión de apertura interna de trabajo para definir temas logísticos, y, además, que diversos sectores participen en una conferencia sobre la experiencia uruguaya en materia de pensiones.
La conferencia, titulada Diálogo sobre el futuro de las pensiones: lecciones de la experiencia uruguaya, estaría a cargo de Rodolfo Saldain, especialista en seguridad social y reformas previsionales.
Según la Gerencia de Pensiones, el espacio técnico y multisectorial busca conocer experiencias de diálogo y de presentación de propuestas para enfrentar los retos en materia previsional. La institución señaló que el caso de Uruguay permitirá valorar aprendizajes que podrían aplicarse a la realidad costarricense.
La CCSS convocó a representantes de distintos sectores a la sesión virtual de la Mesa Técnica Nacional de este 28 de octubre, para analizar la sostenibilidad del sistema y los cambios necesarios para asegurar su futuro.
“Se citaron los miembros ya definidos por cada sector, el Estado y los patronos. Nos encontramos a la espera de la designación por parte del sector de los trabajadores. Por su parte, al tener la conferencia mencionada, se extendió la invitación a diversas organizaciones que representan a los sectores sociales”, aseveró la entidad.
La Nación supo que el sector empresarial estará representado por Marielos Alfaro, coordinadora de la Comisión de Pensiones de la Unión Costarrricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Frank Cerdas, subdirector ejecutivo de esta organización.
El cronograma definitivo de la mesa de diálogo del IVM está en proceso de elaboración, según la Gerencia de Pensiones. Sin embargo, se informó que la cantidad de reuniones a realizar serán “las que sean necesarias” para cumplir con el trabajo que les encomendó la Junta Directiva.
La discusión arrancó este 28 de octubre luego de que el Comité de Vigilancia de la CCSS advirtiera, en enero pasado, que la reserva del régimen se agotaría antes de 2047.
En 2025, la institución utilizó por primera vez ¢50.000 millones de esa reserva para pagar pensiones, aunque se esperaba que esto ocurriera hasta 2041.
La última mesa de diálogo organizada por la CCSS se desarrolló entre junio y noviembre de 2017. En ese proceso se plantearon 33 propuestas, pero la mayoría no llegó a aplicarse.
Ahora, la Caja preparó 20 propuestas de cambios estructurales, administrativos y cuantificables para aliviar las finanzas del régimen y fortalecer su solvencia.