Reforma al IVM: CCSS inició discusión en mesa de diálogo urgente sobre principal fondo de pensiones de Costa Rica

La mesa de diálogo que analizará la reforma para garantizar la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal fondo de pensiones del país, se instaló este miércoles 28 de octubre.

“De acuerdo con lo acordado por la Junta Directiva, el día de hoy se dio una reunión inicial de apertura de actividades mediante una sesión virtual ”, confirmó la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a La Nación.

La entidad explicó que, en el contexto del inicio de la Mesa Técnica Nacional, el objetivo es generar una sesión de apertura interna de trabajo para definir temas logísticos, y, además, que diversos sectores participen en una conferencia sobre la experiencia uruguaya en materia de pensiones.

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