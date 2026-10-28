Rechazo de Laura Fernández del Acuerdo Transpacífico divide al sector productivo de Costa Rica

La decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de frenar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y despedir a Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior, generó posiciones encontradas entre organizaciones del sector productivo.

Mientras la Cámara de Comercio cuestionó la medida por considerar que limita oportunidades de competitividad y expansión comercial, la Cámara Nacional de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria celebron el anuncio del Gobierno.

Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) manifestó que respeta la decisión de las autoridades, pero insistió en la importancia de mantener una visión de largo plazo en materia de comercio exterior y continuar evaluando alternativas para ampliar las oportunidades comerciales del país.

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