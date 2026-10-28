AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Rechazo de Laura Fernández del Acuerdo Transpacífico divide al sector productivo de Costa Rica

Laura Fernández frenó el ingreso de Costa Rica al Tratado Transpacífico, una decisión que encendió un choque de criterios entre sector comercial y agro

El sector agrícola, la industria alimenticia y el sector farmacéutico, lideran las exportaciones de bienes de Costa Rica, tras los dispositivos médicos.
La decisión de Laura Fernández de rechazar el Acuerdo Transpacífico dividió al sector productivo de Costa Rica. Fotocomposición en Canva/Archivo
Óscar Rodríguez

La decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de frenar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y despedir a Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior, generó posiciones encontradas entre organizaciones del sector productivo.

Mientras la Cámara de Comercio cuestionó la medida por considerar que limita oportunidades de competitividad y expansión comercial, la Cámara Nacional de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria celebron el anuncio del Gobierno.

Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) manifestó que respeta la decisión de las autoridades, pero insistió en la importancia de mantener una visión de largo plazo en materia de comercio exterior y continuar evaluando alternativas para ampliar las oportunidades comerciales del país.