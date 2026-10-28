Rechazo de Laura Fernández del Acuerdo Transpacífico divide al sector productivo de Costa Rica

La decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de frenar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y despedir a Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior, generó posiciones encontradas entre organizaciones del sector productivo.
Mientras la Cámara de Comercio cuestionó la medida por considerar que limita oportunidades de competitividad y expansión comercial, la Cámara Nacional de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria celebron el anuncio del Gobierno.
Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) manifestó que respeta la decisión de las autoridades, pero insistió en la importancia de mantener una visión de largo plazo en materia de comercio exterior y continuar evaluando alternativas para ampliar las oportunidades comerciales del país.
Fernández anunció este miércoles que Costa Rica no formará parte del acuerdo, luego de un proceso de discusión en el que distintos sectores productivos expresaron sus posiciones sobre las posibles consecuencias de la incorporación al tratado.
Abel Chaves, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura
Comerciantes temen por competitividad de Costa Rica
La Cámara de Comercio advirtió en un comunicado que frenar el proceso significa desaprovechar una oportunidad para mejorar la competitividad nacional, diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo.
Para esa organización, el CPTPP habría permitido al sector comercial acceder a nuevos proveedores, insumos, maquinaria y tecnología en condiciones más competitivas. También habría ampliado las opciones de calidad y precio para los consumidores y fortalecido la participación de las empresas costarricenses en las cadenas internacionales de producción.
Los comerciantes consideron que las preocupaciones de los distintos sectores deben atenderse mediante el diálogo, el análisis técnico de las condiciones negociadas y medidas para fortalecer la capacidad de competir.
Productores de leche y agro respaldan la decisión
En contraste, la Cámara Nacional de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura celebraron que la decisión de Fernández.
“La decisión definitiva de no firmar este acuerdo nos brinda esperanza y abre una oportunidad para construir una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno, orientada a fortalecer la competitividad del sector, proteger la producción nacional y generar condiciones que favorezcan su desarrollo sostenible”, afirmó Ivannia Quesada, presidenta de los producotres de leche.
Según la presidenta de la Cámara, la unión de productores de distintas zonas del país, gobiernos locales, jóvenes productores y organizaciones de base permitió llevar el mensaje a la discusión nacional y visibilizar las inquietudes compartidas por diferentes actividades del agro costarricense.
Para Abel Chaves, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura, la decisión de Fernández da tranquilidad al sector.
“Es un buen mensaje para las nuevas generaciones. Ellos quieren ser parte del sector agropecuario y qué mejor que la decisión del Acuerdo Transpacífico”, afirmó Chaves.
Crecex pide continuidad en la política comercial
Crecex, por su parte, adoptó una posición distinta a los otros sectores productivos.
La organización dijo respetar la decisión del gobierno y las determinaciones tomadas en el ámbito del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), pero insistió en que Costa Rica debe mantener una estrategia comercial de largo plazo.
La Cámara señaló que la apertura de nuevos mercados representa oportunidades para las empresas nacionales, la atracción de inversión y la competitividad del país.
Ante la salida de Indiana Trejos del Comex, Crecex destacó la necesidad de preservar la continuidad técnica e institucional de la política comercial, de manera que los cambios en los equipos de trabajo no afecten el seguimiento de iniciativas estratégicas para el desarrollo económico.
La organización reiteró su disposición a contribuir al diálogo con las autoridades y los sectores productivos para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.