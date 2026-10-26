Acuerdo Transpacífico: Crecex alerta a presidenta Laura Fernández de peligro de frenar apertura comercial

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) pidió a la presidenta Laura Fernández no cerrar la puerta al comercio internacional y resolver los problemas que restan competitividad al país, mientras se define la incorporación al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, siglas en inglés).

La organización gremial envió una carta a la presidenta Laura Fernández con propuestas para abordar los desafíos que enfrentan las empresas y los productores.

Además, le recordó a la mandataria que el viernes 27 de noviembre de 2026 es el plazo previsto para que el Gobierno defina si firma el protocolo de adhesión al acuerdo . La misiva es del pasado 13 de octubre.

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