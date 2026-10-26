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Economía

Acuerdo Transpacífico: Crecex alerta a presidenta Laura Fernández de peligro de frenar apertura comercial

Exportadores consideran que Costa Rica debe mantener la apertura comercial y, al mismo tiempo, resolver los problemas estructurales que limitan la competitividad

Crecex instó a la presidenta Laura Fernández a que la discusión sobre el Acuerdo Transpacífico no se centre en frenar la apertura comercial, sino en resolver problemas estructurales de la economía.
Crecex instó a la presidenta Laura Fernández a que la discusión sobre el Acuerdo Transpacífico no se centre en frenar la apertura comercial, sino en resolver problemas estructurales de la economía.
Gustavo Ortega Campos

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) pidió a la presidenta Laura Fernández no cerrar la puerta al comercio internacional y resolver los problemas que restan competitividad al país, mientras se define la incorporación al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, siglas en inglés).

La organización gremial envió una carta a la presidenta Laura Fernández con propuestas para abordar los desafíos que enfrentan las empresas y los productores.

Además, le recordó a la mandataria que el viernes 27 de noviembre de 2026 es el plazo previsto para que el Gobierno defina si firma el protocolo de adhesión al acuerdo. La misiva es del pasado 13 de octubre.