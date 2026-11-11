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Economía

¿Quiénes lideran el ranking de reputación empresarial en Costa Rica? Vea la lista completa del 2026

La encuesta de Merco incluye a empresarios de varios sectores

Merco
Javier Quirós (der.), de Grupo Purdy, Ileana Rojas (centro), de Intel, y Francis Durman (izq.), de Grupo Montecristo, figuran entre los líderes con la mejor reputación de Merco. Composición Canva
Luis Enrique Brenes