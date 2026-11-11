¿Quiénes lideran el ranking de reputación empresarial en Costa Rica? Vea la lista completa del 2026

Merco divulgó el listado completo de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Costa Rica, con base en los resultados de la décima edición del estudio Merco Líderes Costa Rica.

Por tercer año consecutivo, este ranking fue liderado por Javier Quirós, de Grupo Purdy. Le siguieron en la clasificación Francis Durman, de Grupo de Montecristo, quien ascendió desde el quinto sitio, y Franklin Chang, de AD Astra , que pasó del segundo al tercer lugar.

Para la elaboración del ranking, Merco llevó a cabo un análisis exhaustivo de 695 encuestas dirigidas a 456 directivos de grandes empresas, 44 periodistas de información económica, 33 expertos en comunicación, 48 analistas financieros, así como a 61 catedráticos del área empresarial.