Estos son los 10 líderes con mejor reputación en Costa Rica en 2026

Merco dio a conocer los resultados de la décima edición del estudio Merco Líderes Costa Rica, en la cual revelaron a las personas con la mejor la reputación en el ámbito empresarial en el país en 2026.
En esta edición, Javier Quirós, vicepresidente de Grupo Purdy, ocupó el primer puesto de este ranking por tercer año consecutivo. Le siguieron en la clasificación Francis Durman, de Grupo de Montecristo, quien ascendió desde el quinto sitio, y Franklin Chang, de AD Astra, que pasó del segundo al tercer lugar.
El top ten del listado, revelado el martes 10 de noviembre, lo completaron Federico Odio (4°), Rolando Carvajal (5°), Ileana Rojas (6°), Laura Moreno (7°), Silvia Chaves (8°), Laura López (9°) y Guillermo Alonso (10°).
Este año ingresaron a los puestos más altos Chaves, de Florex; y Alonso, de Auto Mercado, quienes estuvieron en las posiciones 14 y 12, respectivamente, en 2025.