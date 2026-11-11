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Economía

Estos son los 10 líderes con mejor reputación en Costa Rica en 2026

El estudio realizado por Merco incluye 11 fuentes de información y un número total de 695 encuestas

Javier Quirós, de Purdy Motor, fue designado como el líder con la mejor reputación del país en 2026.
Javier Quirós, de Purdy Motor, fue designado como el líder con la mejor reputación del país en 2026. Melissa Fernández
Luis Enrique Brenes