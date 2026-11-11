Estos son los 10 líderes con mejor reputación en Costa Rica en 2026

Merco dio a conocer los resultados de la décima edición del estudio Merco Líderes Costa Rica, en la cual revelaron a las personas con la mejor la reputación en el ámbito empresarial en el país en 2026.

En esta edición, Javier Quirós, vicepresidente de Grupo Purdy , ocupó el primer puesto de este ranking por tercer año consecutivo. Le siguieron en la clasificación Francis Durman, de Grupo de Montecristo , quien ascendió desde el quinto sitio, y Franklin Chang, de AD Astra , que pasó del segundo al tercer lugar.

El top ten del listado, revelado el martes 10 de noviembre, lo completaron Federico Odio (4°), Rolando Carvajal (5°), Ileana Rojas (6°), Laura Moreno (7°), Silvia Chaves (8°), Laura López (9°) y Guillermo Alonso (10°) .

Este año ingresaron a los puestos más altos Chaves, de Florex; y Alonso, de Auto Mercado, quienes estuvieron en las posiciones 14 y 12, respectivamente, en 2025.