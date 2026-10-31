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Economía

Productos lácteos de Estados Unidos inundan mercado de Costa Rica

EE. UU. domina venta de lácteos al país y enciende alertas en productores; Dos Pinos respalda competencia. Senasa registró 259 plantas estadounidenses autorizadas, en enero eran 43

Ordeño de vacas
Estados Unidos es el principal proveedor de lácteos importados por Costa Rica. Hasta agosto, las compras a ese país sumaron $66,4 millones. Shutterstock
Gustavo Ortega Campos

Estados Unidos se convirtió de forma acelerada en el principal proveedor de productos lácteos desde el exterior para Costa Rica, tras concluir el proceso de desgravación arancelaria y la modificación hecha por Senasa para agilizar la autorización de plantas estadounidenses para exportar al país.

Hasta agosto pasado, Costa Rica hizo compras de productos lácteos por un monto de $101,8 millones a 37 diferentes países. De ese total, $66,4 millones —el 65,2%— correspondieron a productos de origen estadounidense, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Sin embargo, en el mismo periodo del 2020, el país trajo desde el extranjero bienes derivados de la leche por un valor de $36,61 millones, de los cuales $17,5 millones llegaron desde EE. UU.