Productos lácteos de Estados Unidos inundan mercado de Costa Rica

Estados Unidos se convirtió de forma acelerada en el principal proveedor de productos lácteos desde el exterior para Costa Rica, tras concluir el proceso de desgravación arancelaria y la modificación hecha por Senasa para agilizar la autorización de plantas estadounidenses para exportar al país.

Hasta agosto pasado, Costa Rica hizo compras de productos lácteos por un monto de $101,8 millones a 37 diferentes países. De ese total, $66,4 millones —el 65,2%— correspondieron a productos de origen estadounidense, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Sin embargo, en el mismo periodo del 2020, el país trajo desde el extranjero bienes derivados de la leche por un valor de $36,61 millones, de los cuales $17,5 millones llegaron desde EE. UU.

La mayor abundancia de productos lácteos de origen estadounidense se refleja en las góndolas de los supermercados. También porque Dos Pinos vende al menos tres tipos de quesos, entre ellos parmesano y mozzarella, producidos en Estados Unidos bajo las marcas Dos Pinos y Zarcero.

A este incremento, se suma que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) registró, al 21 de octubre pasado, 259 plantas estadounidenses aprobadas para vender productos al país. En enero pasado se contabilizaban 43 plantas; es decir, los establecimientos avalados se multiplicaron por seis en un plazo de seis meses.

Origen del impulso

El dinamismo registrado desde EE. UU. tiene su origen en que, desde el 1.° de enero del 2025, estos productos ingresan al país sin aranceles, como establece el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).

Además, a partir de mayo del 2025, el gobierno costarricense agilizó los trámites para autorizar la comercialización de productos lácteos estadounidenses, a solicitud de ese país y una vez cumplidos los requisitos sanitarios.

En el caso de las exportaciones estadounidenses, el mecanismo de autorización expedita quedó establecido mediante la resolución SENASA-DG-R0023-2025, del 10 de abril del 2025.

Otra muestra de la fuerte presencia del país norteamericano en el mercado nacional la ofrece el registro de productos de queso con permiso de comercialización del Ministerio de Salud

Entre el 1.º de enero y el 30 de octubre de este año, un total de 208 artículos de esa categoría tenían a Estados Unidos como país de origen. Mientras, 178 eran de Costa Rica, 49 de Italia y siete de Francia, según la revisión hecha por La Nación en la plataforma Regístrelo.

La Asociación de Consumidores Libres (ACL) consideró que las importaciones de lácteos generan más alternativas de precios. (LM Otero)

Productores preocupados

La cantidad de plantas autorizadas preocupa a la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Ivannia Quesada Villalobos, presidenta de dicha organización, afirmó que la inquietud del sector se debe a las diferencias entre los controles que enfrentan las plantas extranjeras y la supervisión que reciben las industrias nacionales.

También señaló que el aumento de las autorizaciones coincidió con un crecimiento de las importaciones de lácteos.

Según Quesada, la apreciación del tipo de cambio y el desplazamiento de familias productoras de leche contribuyeron a impulsar las compras externas .

Afirmó que el gobierno conoce esta situación desde el 2025 y que la respuesta que recibieron fue “poco satisfactoria”. Según explicó, las autoridades justificaron las aprobaciones al señalar que se ajustaban a las normas internacionales.

El registro también incluye plantas de países con gran distancia geográfica. Tal es el caso de Chipre, Malasia, Singapur y Rusia.

Dos Pinos avala la competencia

Marina Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de la Cooperativa Dos Pinos, indicó que la presencia de una mayor cantidad de competidores es una realidad propia de la globalización y de los tratados comerciales vigentes.

“ Para Dos Pinos, competir con nuevos actores no es un escenario reciente, sino un reto que dinamiza el sector y nos impulsa a seguir evolucionando ”, señaló Rodríguez.

Dos Pinos comercializa en Costa Rica queso mozzarella y parmesano que la cooperativa importa desde Estados Unidos con su marca. Además, los distribuye en el resto de Centroamérica y República Dominicana.

Sobre futuras importaciones desde Estados Unidos, Rodríguez indicó que Dos Pinos mantiene un compromiso permanente con la innovación, por lo que evalúan constantemente oportunidades para incorporar nuevos productos y categorías que respondan a las necesidades y preferencias de los consumidores.

La cooperativa procesa diariamente 1,4 millones de litros de leche 100% costarricense de calidad premium, gracias al trabajo de sus productores asociados, agregó Rodríguez.

También distribuye casi ¢500 millones diarios entre cerca de 1.300 asociados por la compra de leche.

“Esto nos permite continuar fortaleciendo nuestro liderazgo y la preferencia histórica de los consumidores, incluso ante una mayor oferta internacional”, apuntó la vocera.

Apuntó que la cooperativa mantiene un estricto respeto por la legislación costarricense y las normativas que regulan el libre comercio.

Asociación de consumidores respalda

Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), calificó la aprobación de las nuevas plantas como una labor normal que realiza Senasa y sus homólogos en otros países.

A su juicio, este proceso garantiza que las plantas productoras de lácteos que exportan a Costa Rica cumplan con las medidas de calidad e inocuidad que permiten proteger la salud y la seguridad de los consumidores costarricenses.

“De esa manera logramos más variedad de productos en el mercado a mejores precios”, aseveró Ulate.

Más de 6.000 establecimientos autorizados

Al pasado 21 de octubre, Senasa registraba 6.001 establecimientos de productos lácteos habilitados, según sus datos.

La legislación nacional dicta que los establecimientos extranjeros que exportan productos de origen animal deben someterse al control del Senasa. Además, las empresas que venden lácteos en Costa Rica deben registrarse ante el Ministerio de Salud.

La vigencia de los establecimientos depende de si se trata de locales bajo un tratado de libre comercio o no, explicó Byron Gurdian, encargado de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal del Senasa.

En el caso de los países con los que no hay acuerdos comerciales, el periodo de aprobación es de tres años. Antes de que finalice ese plazo, la autoridad competente del país exportador debe enviar la carta solicitando la renovación de aprobación.

Francia encabeza registro

Francia encabeza el registro del Senasa, con 4.055 establecimientos autorizados. Reino Unido ocupa el segundo lugar, con 1.027.

Entre ambos países reúnen el 84,6% de las plantas incluidas en la base de datos Sin embargo, el registro de importaciones es mínimo.

Sobre estos datos, Gurdian explicó que en el caso de Francia, los establecimientos están cubiertos por el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Aacue).

En tanto, el Reino Unido está dentro del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Aacru).

La lista también incluye establecimientos de otros países integrantes de la Unión Europea (UE): Italia, España, Países Bajos, Polonia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Lituania, Austria, Grecia, Estonia, República Checa, Portugal y Croacia.

Las importaciones de lácteos procedentes de la UE alcanzaron $14,9 millones hasta agosto, un 15,4% más que en el mismo periodo del 2025. Procomer no registra datos de compras desde Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte en este período.

¿Cómo se autorizan las plantas?

El país utiliza dos mecanismos para autorizar establecimientos extranjeros, explicó Álvaro Monge, especialista en comercio exterior.

El primero se aplica a países con los que Costa Rica mantiene acuerdos de equivalencia, como Estados Unidos, Reino Unido y los integrantes de la Unión Europea. En esos casos, las autoridades costarricenses reconocen los sistemas sanitarios de los países exportadores.

El segundo mecanismo corresponde a los países que no tienen esos acuerdos. En esos casos, el Senasa analiza cuestionarios que deben completar las plantas y puede realizar visitas in situ para comprobar la información suministrada.

Según Monge, este procedimiento puede tardar varios meses o incluso años.

El especialista señaló que el Senasa es una entidad profesional que procura dar prioridad a los criterios científicos sobre los comerciales.

El Decreto Ejecutivo n.° 44078-MAG, vigente desde abril del 2023, establece que la evaluación y aprobación de las importaciones de mercancías de origen animal debe basarse en el análisis y la comprobación de la información legal, técnica, científica y sanitaria que solicite la autoridad competente al país exportador y a sus establecimientos.

La normativa también contempla la seguridad y confiabilidad del sistema evaluado, así como el desempeño de los establecimientos. Estos elementos permiten determinar si las medidas sanitarias del país exportador cumplen con el nivel de protección establecido en Costa Rica y si resultan equivalentes.