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Economía

Presidente del Banco Central lanza advertencia sobre las finanzas públicas del Gobierno

El pago de intereses y el deterioro del resultado financiero propiciarían una trayectoria creciente del endeudamiento respecto al PIB

09/04/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con Roger Madrigal presidente del Banco Central de Costa Rica.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, habló sobre las finanzas del Gobierno en la presentación del Informe de Política Monetaria de octubre. Jose Cordero
Luis Enrique Brenes