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Economía

Petróleo sube ante la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán

El petróleo repunta ante el estancamiento negociador, Irán rechaza los avances anunciados por Trump y mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz

Petróleo
El Brent y el WTI vuelven al alza después de que Teherán advirtiera con atacar objetivos estadounidenses en Europa. TOBIAS SCHWARZ
AFP